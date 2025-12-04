Chivas y Cruz Azul preparan un intercambio espectacular y pinta para favorecer a La Máquina

Chivas ya está descalificada y sus futbolistas de vacaciones, pero la planeación para el siguiente torneo sigue activa con los directivos. La gente de pantalón largo del Rebaño quiere tener a un equipo competitivo y con las cualidades que necesita Gabriel Milito para buscar el título. Uno de los refuerzos que es prácticamente un hecho es el de Ángel Sepúlveda, delantero que viviría su segunda etapa con el Guadalajara, pero para que se cierre podría existir un intercambio y el Rebaño mandar a La Noria a Yael Padilla.

Yael Padilla es canterano de las Chivas y, antes de que llegara Milito, uno de los más constantes titulares y pilares del equipo. Se decía que era el futuro del Guadalajara y que solo necesitaba más oportunidades, pero el entrenador argentino lo tiene totalmente borrado. El atacante solamente jugó dos partidos y disputó 37 minutos. Gabriel Milito no lo tiene considerado y sería una grandiosa moneda de cambio.

Ángel Sepúlveda celebra el gol que le da el pase al Cruz Azul. Fotos|Mexsport

El más favorecido es el Cruz Azul, pues Ángel Sepúlveda está viviendo posiblemente los últimos años de su carrera, pues a sus 34 y tras algunas lesiones, su nivel comienza a mermar. Por su parte, Yael Padilla, con 19 años, seleccionado nacional y en la mira de varios equipos de Europa, le daría a La Máquina un fichaje que, con más minutos, se ganaría los reflectores y podría darles a ganar una fuerte suma de billetes verdes.

Ángel Sepúlveda no salió muy bien de Chivas

Ángel Sepúlveda solamente estuvo seis meses en Chivas en 2018. “El Cuate” jugó 18 partidos y se hizo presente en una ocasión en la portería rival. Su salida no fue la más afectuosa de la institución, pues en su momento criticó a la directiva y hasta al entrenador que era José Saturnino Cardozo.

A principios de año, se rumoró que Chivas rechazó a Ángel Sepúlveda y aseguró que era un jugador “viejo”, sin esperarse que se convirtiera en uno de los goleadores del campeonato y que para 2026 rogarían por sus servicios.

Sepúlveda, después de su salida del Rebaño, pasó por equipos como Necaxa, Tijuana y Querétaro. En el Apertura 2023 llegó al Cruz Azul y parte de la afición criticó su contratación, pero sus números han demostrado su nivel. Suma un total de 102 partidos y ha marcado en 39 ocasiones. Logró ganarse la titularidad y también ser convocado en diversas ocasiones a la Selección Mexicana.