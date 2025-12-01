¡Definitivo! Chicharito Hernández no sigue en Chivas y este será su nuevo destino

Chicharito Hernández después de fallar el penalti con Chivas ante Cruz Azul en la Liguilla de la Liga MX

La última imagen de Javier Hernández como jugador de Chivas será aquella después de fallar el penalti ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025, pues se confirmó que el Chicharito ya no seguirá en el Rebaño Sagrado y busca nuevo destino para seguir con su carrera.

El Chicharito Hernández falló el penalti que pudo mandar al Club Deportivo Guadalajara a las semifinales de la Liga MX, pero en cambio dejó uno de sus peores recuerdos, pues realizó uno de los peores cobros que se ha visto de un penalti en una Liguilla.

De acuerdo con el periodista, y amigo de Javier Hernández, Sergio Dipp, el contrato del Chicharito con las Chivas no será renovado, pero no marca el fin de la carrera del jugador. Solamente es su adiós de los tapatíos, pero busca equipos y su destino estaría en Estados Unidos.

¡Se le fue a Chicharito! 😱

Sandoval cae tras contacto de Chiquete, el árbitro marca penal… pero el cobro termina en la tribuna.#NuestraLiguilla

“Javier Chicharito Hernández, sale de Chivas, se va del Guadalajara, abandona al Rebaño. Termina su contrato, no seguirá con el Guadalajara, pero eso no quiere decir que el Chicharito se retira”, informó el comunicador.

El presentador de ESPN agregó: “Los planes de Javier Hernández Balcázar son seguir jugando al futbol, tiene ofertas y las estará analizando, pero es un hecho, Chicharito sale de Chivas”.

Cruz Azul vence a Chivas y avanza a semifinales

En el último duelo de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX el Cruz Azul se convirtió en semifinalista luego de vencer 3-2 contra las Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. A La Máquina le bastaba la igualdad para avanzar por mejor posición en la tabla, pero en tiempo complementario sellaron el triunfo.

El cuadro de La Noria vino de atrás y consiguió los tantos necesarios para dejar en el camino al Club Deportivo Guadalajara, que con cinco minutos para el final del partido desaprovechó un penalti. El Chicharito Hernández tenía en sus pies el pase a semis, pero voló su disparo y con ello se esfumaron las esperanzas tapatías.

A falta de cinco minutos para culminar el tiempo regular, una falta dentro del área del Cruz Azul le dio la oportunidad a las Chivas de irse arriba en el marcador y llevarse el boleto a las semifinales, lamentablemente para los rojiblancos, Javier ‘Chicharito’ Hernández fue el encargado de patear el penalti y lo mandó a la tribuna.

