Cruz Azul vence Chivas y avanza a semifinales de la Liga MX; el Chicharito falla un penalti

Una acción del Cruz Azul vs Chivas, de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

En el último duelo de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX el Cruz Azul se convirtió en semifinalista luego de vencer 3-2 contra las Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. A La Máquina le bastaba la igualdad para avanzar por mejor posición en la tabla, pero en tiempo complementario sellaron el triunfo.

El cuadro de La Noria vino de atrás y consiguió los tantos necesarios para dejar en el camino al Club Deportivo Guadalajara, que con cinco minutos para el final del partido desaprovechó un penalti. El Chicharito Hernández tenía en sus pies el pase a semis, pero voló su disparo y con ello se esfumaron las esperanzas tapatías.

Tercer gol en liguillas para Jeremy Márquez. ✅



Los tres han sido contra el Guadalajara. ⚽️⚽️⚽️#LaFiestaDeLaAfición✨ | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/KXgKbM5g2h — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025

Chivas abre el marcador

A pesar de que el primer tiempo inició con ambos equipos cuidando su arco, las Chivas lograron ponerse en ventaja antes del minuto 10, Cade Cowell fue el encargado de mandar la esférica al fondo de la red y poner contra las cuerdas a la Máquina.

Sin embargo, los pupilos de Nicolás Larcamón respondieron de inmediato y antes del minuto 15 de tiempo corrido, una jugada por la banda derecha de José Paradela generó el espacio dentro del área, donde se encontraba Gabriel Fernández y el uruguayo remató con el arco abierto.

46’⏱️ | ¡Se reanuda la batalla en C.U.! ⚔️



Rueda de nuevo la pelota y estamos a 45' de conocer al último clasificado a semifinales. ⏳@CruzAzul 1-2 @Chivas | 🚂🆚🐐#LaFiestaDeLaAfición✨ | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/jLnSZsJ3yl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025

El conjunto dirigido por Gabriel Milito no bajó los brazos y al minuto 35 de tiempo corrido Bryan ‘El Cotorro’ González mandó a guardar la esférica al fondo de la red de Andrés Gudiño para volver a poner en ventaja a las Chivas, que en ese momento ya tenían su pase a las semifinales asegurado.

En la fase regular, el Cruz Azul fue el equipo que se llevó la victoria, partido que se llevó a cabo en el Estadio AKRON, pero las Chivas cerraron de mejor forma el torneo y en los cuartos de final dejan en el camino a las Máquina, para volver a las semifinales del fútbol mexicano después de poco más de un año.

La segunda parte inició con las embestidas por parte de La Máquina, pues necesitaban un gol para conseguir el pase a las semifinales, pero las Chivas aguantaron y defendieron de buena manera durante la parte complementaria para adjudicar la victoria.

Todo el encuentro los cánticos y ovaciones desde la grada no dejaron de escucharse, aunque de parte de ambas aficiones, pues los rojiblancos se hicieron sentir en la cancha del Estadio Olímpico Universitario con su famoso cántico “Chivas, Chivas”, mientras los celestes gritaban “Azul, Azul”.

Al minuto 72 de tiempo corrido, los constantes ataques del Cruz Azul dieron frutos, pues al minuto 72 de tiempo corrido Jeremy Márquez sacó un disparo al segundo poste de Raúl Rangel, que tocó el metal y terminó incrustándose en la portería de las Chivas, para poner el marcador 2-2.

A falta de cinco minutos para culminar el tiempo regular, una falta dentro del área del Cruz Azul le dio la oportunidad a las Chivas de irse arriba en el marcador y llevarse el boleto a las semifinales, lamentablemente para los rojiblancos, Javier ‘Chicharito’ Hernández fue el encargado de patear el penalti y lo mandó a la tribuna.

