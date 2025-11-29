Cruz Azul regala inolvidable momento a su afición previo a vuelta de cuartos de final ante Chivas

Cruz Azul vivió un emotivo momento con sus aficionados antes de la vuelta de cuartos de final contra Chivas.

El Cruz Azul vivió un momento especial e inolvidable con sus aficionados el día previo al partido de vuelta de cuartos de final del Apertura 2025 contra Chivas, encuentro en el que ambos clubes definirán al último semifinalista de la Liga MX.

En su último entrenamiento antes del capítulo decisivo contra el Rebaño, los jugadores de La Máquina convivieron con algunos de sus seguidores, los cuales tuvieron acceso a las instalaciones de La Noria para alentar a los dirigidos Nicolás Larcamón.

Ambientazo en La Noria para el Banderazo Cemento Cruz Azul. 💙🚂 pic.twitter.com/9sWkJlfIf4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 29, 2025

Las banderas de Cruz Azul y los cánticos no podían faltar el día previo al partido en Ciudad Universitaria, donde los cementeros intentarán hacer pesar su localía ante unas Chivas que cerraron de gran forma la fase regular del Apertura 2025.

¿Qué necesita Cruz Azul para eliminar a las Chivas?

Cruz Azul y Chivas igualaron sin anotaciones en el cierre de las idas de cuartos de final, en el duelo que tuvo como sede el Estadio AKRON.

El empate en Guadalajara obliga al Rebaño a conseguir la victoria en la capital del país, pues la paridad en el marcador global le da el pase a La Máquina, que con no perder en la cancha del Olímpico Universitario se instalará en la antesala de la final de la Liga MX.

El de este domingo 30 de noviembre será el primer enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas en Ciudad Universitaria, donde los celestes fungen como locales desde el Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul y Chivas se habían enfrentado en Liguilla?

Cruz Azul y Chivas tenían casi dos décadas sin encontrarse en una Liguilla del futbol mexicano, pues su antecedente más reciente había sido en el Apertura 2006.

En aquel torneo, el Guadalajara se impuso por pizarra global de 4-2 a La Máquina en la ronda de cuartos de final, a la que había accedido después de eliminar al Veracruz en el repechaje.

Chivas se proclamó campeón en aquel Apertura 2006, luego de que en semifinales dio cuenta del América (2-0) y de que en la final superó 3-2 al Toluca, que fungió como local en la vuelta de la serie por el título.

