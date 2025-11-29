¡Campeón! Flamengo derrota a Palmeiras y conquista su cuarto título de Copa Libertadores

Jugadores del Flamengo festejan con el trofeo de la Copa Libertadores 2025.

El Flamengo se proclamó campeón de la Copa Libertadores por cuarta ocasión en su historia después de vencer 1-0 al Palmeiras en la final celebrada en el Estadio Monumental de Lima, Perú. El autor del único gol del duelo fue Danilo.

Danilo rompió el cero al minuto 67 para poner al frente al Fla con un imperial remate de cabeza en un tiro de esquina ejecutado por Giorgian de Arrascaeta. El balón pegó en el poste antes de ingresar al arco defendido por Carlos Miguel.

El Flamengo había sido mejor en el trámite del encuentro en la capital peruana, pero poco tiempo después el Verdao tuvo la oportunidad de emparejar los cartones con intentos a los minutos 69 y 71.

Palmeiras presiona tras el gol en contra, pero no puede y se queda con el subtítulo

Palmeiras adelantó líneas en busca de conseguir la igualada, pero careció de claridad al acercarse al área del Mengao.

Vitor Roque dejó escapar la oportunidad más clara de empatar para el Verdao al minuto 89 con un disparo de derecha que pasó muy cerca. El árbitro agregó cinco minutos, insuficientes para el conjunto dirigido por Abel Ferreira.

El Palmeiras no se corona en la Copa Libertadores desde el 2021, cuando superó en la gran final precisamente al Flamengo, cuyos otros tres títulos en el torneo sudamericano fueron en las ediciones de 1981, 2019 y 2022.

Brasileños dominan la Copa Libertadores

La Copa Libertadores tuvo un campeón del Brasileirao por séptima edición consecutiva, en un claro dominio de los clubes brasileños en la justa de clubes más importante de Sudamérica.

Hay que remontarnos al 2018 para encontrar al último monarca no brasileño en este torneo, cuando River Plate se impuso 3-1 a Boca Juniors en la vuelta celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

En cinco de las posteriores siete finales de Copa Libertadores, incluyendo la del 2025, el duelo definitivo fue entre escuadras del balompié brasileño.

EVG