El pádel da un histórico paso en México al reunir a representantes de 100 países en Acapulco

El pádel es un deporte cada vez más en crecimiento y la muestra más reciente de ello es que la Asamblea General de la Federación Internacional de Pádel (FIP) alcanzó las 100 federaciones afiliadas en México durante su 35 Asamblea General, la cual se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.

La reunión congregó a 100 presidentes de federaciones de todo el mundo, destacando la incorporación de 14 nuevas naciones, consolidando a Acapulco como un referente internacional del deporte.

Ignacio Soto Borja, cofundador del pádel y autor de La Historia Oficial del Pádel, reconoció el liderazgo de Jorge Mañe, presidente de la Federación Mexicana de Pádel (FEMEPA), pues destacó que este logro refleja la madurez institucional que este deporte ha alcanzado en México.

Cofundador del pádel hace énfasis en puntos clave del pádel

Dentro del marco del México Major Premier Padel, Ignacio Soto Borja reiteró que la expansión de esta disciplina debe ir acompañada de una responsabilidad central: proteger su reglamento original, documento que en 1992 consolidó y registró ante Derechos de Autor para preservar la esencia del deporte creado por Enrique Corcuera.

“Cuando un deporte crece al ritmo del pádel, es esencial mantener vivas sus raíces. Respetar las medidas oficiales, las características de la pala y los lineamientos técnicos es lo que garantiza que el juego siga siendo verdaderamente pádel”, aseguró al respecto Soto Borja.

Señaló que las especificaciones técnicas, incluida la dimensión reglamentaria de la cancha de 20 x 10 metros, la estructura patentada de vidrio templado diseñada para soportar cargas de impacto, esfuerzos laterales y exigencias de flexión, así como la red, las alturas oficiales y las líneas definidas por la FIP, garantizan condiciones estandarizadas de competencia y niveles avanzados de seguridad para los jugadores.

El México Major Premier Padel ha demostrado ser un evento clave para consolidar al pádel en el plano internacional. Además de reunir a las mejores parejas del mundo, el torneo impulsa la estandarización técnica de las canchas, fomenta la inversión en infraestructura deportiva y fortalece la preparación de jugadores y entrenadores.

Ignacio Soto Borja subrayó que estos avances han sido posibles gracias a la suma de esfuerzos entre la FIP, FEMEPA, Mundo Imperial, la Arena GNP y el Gobierno de Acapulco, instituciones que están consolidando una etapa decisiva de posicionamiento para México, el país en el que nació el pádel.

EVG