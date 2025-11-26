La Inteligencia Artificial revela el rival de México para la inauguración del Mundial 2026 en el Azteca

México se enfrentará ante un rival del Bombo 3 en la inauguración.

México está a poco menos de 200 días de jugar el partido inaugural del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca y la Selección Mexicana se medirá en su primer encuentro del torneo de la FIFA ante el equipo que salga del bombo 3 el próximo viernes 5 de diciembre en el sorteo de la Copa del Mundo.

La Razón de México le preguntó a la Inteligencia Artificial quién podría ser el contrincante del equipo de Javier Aguirre en la inauguración del Mundial y el porcentaje que tiene cada uno para ser la selección afortunada de disputar el primer encuentro del torneo ante la Selección Mexicana.

Las selecciones que están en el bombo 3 son: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil. Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica; uno de los equipos que disputó México en el pasado Mundial fue ante Arabia Saudita en la fase de grupos.

Estos son los Bombos para el Sorteo del Mundial 20226. ı Foto: FIFA

Este será el rival de México en la inauguración del Mundial según la IA

Hay 11 probables rivales para México en el partido inaugural de la Copa del Mundo del 2026, el cual saldrá del bombo 3 y según la Inteligencia Artificial, Arabia Saudita lleva las de ganar para quedarse en el Grupo A del Mundial.

1. Arabia Saudita – Rival más probable

La IA lo elige porque en el Mundial 2022 mostró nivel competitivo con una victoria histórica vs Argentina. Rival atractivo, exótico y con choque equilibrado para México. Nivel adecuado para un debut: desafiante, pero no élite. Buena audiencia en Asia y mundo árabe para un partido inaugural.

Probabilidad estimada: 28%

2. Egipto – Con Salah como gran atractivo mundial

Motivos: Tener a Mohamed Salah convertiría el juego inaugural en uno de los más vistos. África suele estar presente en debuts mundialistas. México nunca ha jugado una inauguración contra un africano: atractivo “novedoso”.

Probabilidad estimada: 20%

3. Noruega – El rival mediático por Haaland

Motivos: Erling Haaland es una máquina mediática: FIFA 100% lo consideraría para ratings. Europa rara vez aparece en debuts, pero Noruega no es potencia y calza bien. Choque llamativo sin ser brutalmente desigual.

Probabilidad estimada: 15%

¿Cuándo será la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados alrededor del mundo ya están a la espera de que arranque la Copa del Mundo del 2026, la primera que se llevará a cabo en tres países al mismo tiempo y que tendrá a 48 selecciones participando en el verano del año próximo.

México recibirá en la cancha del Estadio Azteca a su rival del bombo 3, el cual, según la inteligencia artificial, será Arabia Saudita, pero Egipto y Noruega también tienen altas probabilidades para ser el contrincante de la Selección Mexicana en el primer encuentro del Mundial.

Después de eso, el equipo de Javier Aguirre enfrentará al rival del bombo 2 en Guadalajara y cerrarán la fase de grupos ante el contrincante del bombo 3 en la cancha del Estadio Azteca.

DCO