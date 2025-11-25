Estos serán los posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

México ya sabe cuáles son las 11 opciones que tiene como rival para el partido inaugural del Mundial del 2026.

Paraguay, selección que derrotó a México en el último juego de los dirigidos por Javier Aguirre en el año, es uno de los 11 posibles rivales ante los cuales el Tricolor jugará el partido inaugural del Mundial 2026, luego de que la FIFA reveló los detalles del sorteo del próximo 5 de diciembre.

El ente rector del balompié a nivel mundial dio a conocer que un equipo del bombo 3 jugará contra la Selección Mexicana el primer partido del magno evento en el Estadio Azteca el 11 de junio del año entrante. Son cinco selecciones de África, tres de Asia, dos de Europa y una de Sudamérica las que aparecen en dicho bombo.

🔥⚽️Del bombo 3 saldrá el rival de la selección mexicana para el debut en el Mundial 2026



¿Qué selección se le acomodará mejor al conjunto nacional? 👀



🔴 #TricolorAlDia en vivo por TUDN pic.twitter.com/DduaM3sRfM — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 26, 2025

La Noruega de Erling Haaland y la Escocia de Scott McTominay son las selecciones europeas con las que México puede medirse en el duelo inaugural del Mundial tripartita del 2026; conjuntos que a pesar de no ser del bombo más fuerte pueden darle más de un dolor de cabeza al Tricolor en el Coloso de Santa Úrsula.

Posibles contrincantes de México en el partido inaugural del Mundial 2026

Arabia Saudita

Argelia

Costa de Marfil

Egipto

Escocia

Noruega

Paraguay

Qatar

Sudáfrica

Túnez

Uzbekistán

¿Cuál es la única selección del bombo 3 que no le puede tocar a México?

El bombo 3 ya está completo con las 12 selecciones que saldrán sorteadas en el sorteo del 5 de diciembre, a celebrarse en Washington D.C., pero una de ellas no puede quedar ubicada con México en el Grupo A.

Se trata de Panamá, y esto se debe a que el conjunto centroamericano forma parte de la Concacaf, la misma zona futbolística que el Tricolor, motivo por el cual no pueden integrar el mismo pelotón.

La FIFA prohibe que haya dos selecciones de la misma confederación en un grupo, con excepción de la UEFA, que tendrá a 16 representantes en el Mundial del 2026, cuatro de las cuales se definirán en los duelos del repechaje programados para marzo del año próximo.

¡Te regalamos el nuevo jersey mundialista firmado por nuestros Seleccionados! 💯



Para participar ingresa aquí ➡️: https://t.co/okk6NEpI15



¡Es tu oportunidad!#SomosMéxico 🇲🇽#IncondicionalSNM pic.twitter.com/8skx49u4Hd — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 20, 2025

¿Contra qué selecciones abrió México su participación en los Mundiales de 1970 y 1986?

La Unión Soviética fue el rival al que México enfrentó en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 1970, la primera que tuvo como anfitrión a nuestro país. Dicho encuentro se llevó a cabo en el Estadio Azteca y culminó igualado 0-0.

En México 1986, el partido inaugural no lo jugó el Tricolor, debido a que en esa época le tocaba abrir el evento al vigente campeón del orbe, que en ese caso era Italia. Sin embargo, el equipo nacional abrió su participación con un triunfo de 2-1 sobre Bélgica, también en la cancha del Estadio Azteca.

