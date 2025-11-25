¿Qué equipos son los favoritos para avanzar a las semifinales del Apertura 2025, según las apuestas?

Las casas de apuestas tienen sus favoritos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Las apuestas y los momios están a todo lo que dan de cara al arranque de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, en los que Toluca, Tigres, Cruz Azul y América parten como favoritos para acceder a las semifinales del campeonato sobre FC Juárez, Xolos, Chivas y Monterrey, respectivamente.

Los momios de Caliente para los encuentros de ida de cuartos de final marcan como favoritos a los mejores cuatro de la clasificación, aunque la eliminatoria entre Rayados y Águilas se perfila como la más pareja desde el primer choque entre ambos, a realizarse en el Estadio BBVA.

La mejores combinadas para la ida de cuartos de final del Apertura 2025

Goles totales (FC Juárez vs Toluca): Más de 2.5 + Goles totales (Xolos vs Tigres): Menos de 4.5 – 2.13 en Caliente.mx

Ambos equipos anotan (Monterrey vs América): Si + Goles totales (Chivas vs Cruz Azul): Más de 1.5 – 2.10 en Caliente.mx

Anota en cualquier momento: Armando González + Anota en cualquier momento: Paulinho – 5.10 en Caliente.mx

Promesa de espectáculo y goles en series de cuartos de final de Chivas y América

La ida de cuartos de final entre Monterrey y América promete varios goles y espectáculo, esto debido a que en cuatro de los anteriores cinco partidos de Rayados como local y en siete de los últimos nueve de las Águilas como visitantes, ambos equipos anotaron.

Un escenario similar se visualiza para el Chivas vs Cruz Azul, ya que hubo por lo menos dos anotaciones en los últimos duelos del Rebaño en casa y en nueve de los 10 cotejos previos de La Máquina en calidad de visitante en la Liga MX.

Ambos equipos anotan (Monterrey vs América): Si + Goles totales (Chivas vs Cruz Azul): Más de 1.5 – 2.10 en Caliente.mx.

¿Desde cuándo no se jugaban tres juegos de cuartos de final en miércoles y uno en jueves?

Pasaron 22 años para que unos cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX se celebraran con tres encuentros el miércoles y solamente uno en jueves, y por ende tres de vuelta en sábado y uno en domingo.

Este escenario no se presentaba desde el Torneo Clausura 2003, cuando se realizaron los cotejos Chivas vs Morelia, Toluca vs Tigres y Atlas vs Monterrey, los cuales se realizaron el miércoles 28 de mayo de aquel año. Tres días después, el sábado 31, se efectuaron los cotejos de regreso de esas series.

