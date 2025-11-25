Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xolos vs Tigres; cuartos de final de ida del Apertura 2025

Xolos recibe a Tigres para disputar el partido más tarde de los cuartos de final.

Los cuartos de final del Apertura 2025 continúan con un duelo clave entre Xolos y Tigres, dos equipos que llegan en momentos muy distintos, pero con mucho en juego, pues los dos clubes quieren sacar un resultado positivo para tener la ventaja en el partido de vuelta.

El equipo comandado por Sebastián Abreu calificó a la liguilla del futbol mexicano por la vía del play-in, tras vencer a Juárez en el segundo partido de este minitorneo, y buscará dar la sorpresa ante los Universitarios este miércoles para pelear por el boleto a las semifinales en el Estadio Universitario.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, además de que será en un horario muy poco habitual para el futbol mexicano.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Xolos vs Tigres

El partido entre Xolos y Tigres se jugará este miércoles, 26 de noviembre del 2025, en el Estadio Caliente, ubicado en Tijuana, Baja California. El balón comenzará a rodar en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox One. También estará disponible en Caliente TV.

Fecha: miércoles 26 de noviembre del 2025

Hora: 23:00

Estadio: Caliente

Transmisión: Fox One y Caliente TV

Posibles alineaciones del Xolos vs Tigres

XOLOS: Antonio Rodríguez, Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jesús Gómez, Jesús Vega, Iván Tona, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda, Gilberto Mora, Domingo Blanco y Mourad El Ghezouani.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfan, Javier Aquino, Fernando Gorriarán, Romulo Zwarg, Marcelo Flores, Diego Sánchez, André-Pierre Gignac y Ángel Correa

Xolos y Tigres culminarán su partido a la una de la mañana

El equipo dirigido por Sebastián Abreu viene de vencer a los Bravos de Juárez en el play-in para lograr su boleto a la liguilla del Apertura 2025, mientras que los de Guido Pizarro intentarán seguir en esa buena racha y sumar su segunda victoria al hilo.

Este partido será fuera de lo habitual, pues la Liga MX decidió que se jugará a las 23:00 horas del centro de México, así que el pitazo final será casi a la una de la mañana, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y los cuartos de final no serán la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

