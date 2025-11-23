Liga MX: Estos son los tremendos partidos de los cuartos de final de la liguilla del Apertura 2025

El play-in del Apertura 2025 llegó a su fin y con eso se definieron los ocho cupos para la liguilla del futbol mexicano, la cual iniciará el próximo miércoles 26 de noviembre con los primeros dos encuentros de ida, los cuales aún no se definen por parte de la Liga MX.

El penúltimo invitado a la fiesta grande del balompié mexicano fue el Tijuana, equipo que venció a los Bravos en el segundo encuentro, mientras que el último conjunto que accedió a la liguilla del Apertura 2025 fue el Juárez, equipo que venció 2-2 al Pachuca para dejarlos en el camino por el título.

Los primeros seis equipos en conseguir su boleto directo a la fase de eliminación del Apertura 2025 fueron: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas. Los Diablos Rojos avanzaron como el primer puesto e iniciarán su camino por el bicampeonato.

Estos son los cruces para los cuartos de final del Apertura 2025

Quedaron definidos los cuatro cruces para los octavos de final del Apertura 2025, donde Toluca llega como el actual campeón de la Liga MX y el América como los actuales subcampeones del futbol mexicano.

Cruces de cuartos de final del Apertura 2025

Toluca (1) vs. (8) Juárez

Tigres (2) vs. (7) Xolos

Cruz Azul (3) vs. (6) Chivas

América (4) vs. (5) Monterrey

Jugadores como Ángel Correa, Anthony Martial y Allan Saint-Maximin vivirán su primera liguilla en el futbol mexicano, pues los tres jugadores que militaron en el viejo continente llegaron a la Liga MX para disputar este Apertura 2025; sin embargo, el que no ha tenido un gran paso por México es el nuevo delantero del Monterrey.

¡Espectacular anotación! 💥



Madson De Souza se despachó con un golazo, la mera verdad. 🔥 Y así, @fcjuarezoficial se puso al frente en el marcador ante los Tuzos. 📹#PlayIn | #AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/Hlv7XDae86 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 24, 2025

El Apertura 2025 podría vivir una final navideña

La liguilla del Apertura 2025 está a días de iniciar y ocho equipos están en busca del título de la Liga MX, pero el futbol mexicano podría vivir una final navideña en caso de que el Cruz Azul avance al partido por el título.

La Máquina clasificó a la Copa Intercontinental después de ser campeón de la Concacaf Champions Cup y el equipo de Nicolás Larcamón tendrá su primer partido en este torneo el próximo miércoles 10 de diciembre y el certamen finaliza siete días después.

Es por eso que, si los Cementeros consiguen llegar hasta la gran final, la serie por el campeonato se disputará en la semana del 24 de diciembre, teniendo una final navideña, como ocurrió en 2016 con América y Tigres.

