Es uno de los futbolistas más odiados de la Liga MX y ahora es la burla por su relación fallida

Fátima Bosch es la mujer del momento en México y el mundo tras ser la ganadora de la edición 2025 de Miss Universo, pues antes de ser coronada en Tailandia, la modelo mexicana pasó algunos momentos difíciles con Nawat Itsaragrisil, pero en las últimas horas se volvió viral su exrelación con un futbolista del América.

El nombre de Kevin Álvarez se volvió tendencia en redes sociales, pero no por estar en un gran momento con las Águilas o la Selección Mexicana, sino porque volvieron a salir a la luz las fotos que alguna vez publicó con Fátima Bosch, quien es la nueva Miss Universo y tuvo una relación fallida con el defensa mexicano.

La afición mexicana comenzó a criticar al futbolista del América por dejar ir a Fátima Bosch en su momento y ahora la modelo mexicana es una de las mujeres más conocidas del mundo, por darle su cuarta corona de Miss Universo a México.

Qué cabrón saber que Kevin Álvarez tenía de novia a Fatima Bosch, quien se convertiría en Miss México y ahorita la está rompiendo en #MissUniverse, mientras él va en picada en selección y el América. pic.twitter.com/ql8b3Dqk3c — Il Ragazzo (@IlRagazzoOff) November 21, 2025

¿En que año estuvieron juntos Fátima Bosch y Kevin Álvarez?

Fátima Bosch y Kevin Álvarez tuvieron una relación formal, pero con la foto que corre en internet es como esta expareja dio a conocer su amorío entre sus seguidores, aunque con algo de discreción, pero tiempo después terminaron y la modelo continuó con su sueño de estar en los concursos de belleza.

Con información que circula en redes sociales, la relación entre el defensa del América y Miss Universo inició en 2023, cuando Kevin Álvarez arribó al conjunto de Coapa y comenzó a tomar popularidad entre la afición mexicana por sus buenas actuaciones en el Pachuca, algo que cambió radicalmente en las últimas temporadas con las Águilas.

La foto que todos están compartiendo y recordando es donde el futbolista de la Liga MX aparece con una playera negra volteando a ver a Fátima Bosch con una cara de enamorado, mientras que la modelo mexicana agarra la cara de Kevin Álvarez con sus dos manos y está viendo la cámara con una sonrisa de oreja a oreja.

Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo y Kevin Álvarez fue tricampeón de Liga MX

Después de que Fátima Bosch y Kevin Álvarez terminaron su relación en 2023, ambos siguieron su carrera profesional y los dos lograron grandes trofeos en su vida, el más reciente fue el de la modelo mexicana en Miss Universo.

Kevin Álvarez trabajó mucho con el América desde su llegada y formó parte del equipo que consiguió ser tricampeón de la Liga MX, aunque en uno de los torneos no pudo participar porque fue operado de una pubalgia crónica agudizada.

Por su parte, Fátima Bosch logró ser Miss Universo México para ser la representante de nuestro país en el máximo certamen de belleza, el cual terminó ganando y dándole su cuarta corona de esta competencia a nuestra nación.

