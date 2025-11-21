Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, recibe hermosa felicitación por parte del equipo de sus amores de la Liga MX

La mexicana Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 2025 y recibió muchas felicitaciones en México por el tremendo logro, pero una fue un tanto especial porque fue por parte del equipo de sus amores de la Liga MX, las Chivas.

El 12 veces campeón del futbol mexicano publicó una imagen de Fátima Bosch con el siguiente mensaje: “¡Muchas felicidades, Fátima Bosch, por tu coronación como Miss Universo! ¡Gracias por inspirar a México y demostrar que los sueños importan!“.

Fátima Bosch ha demostrado en sus redes sociales que es una apasionada del futbol mexicano, pues publicó unas imágenes en su cuenta de Instagram donde aparece con su banda de Miss Universo México en la cancha del Estadio AKRON y con la camiseta de la Selección Mexicana disfrutando del México vs. Ecuador.

🙌🏻 ¡Muchas felicidades, @bosch_fatima, por tu coronación como Miss Universo! 👑



¡Gracias por inspirar a México y demostrar que los sueños importan! 🇲🇽 pic.twitter.com/0b2BMqJVrU — CHIVAS (@Chivas) November 21, 2025

Fátima Bosch consigue la cuarta corona de Miss Universo para México

Fátima Bosch hizo historia para México al conseguir la cuarta corona de Miss Universo para nuestro país; la mexicana se coronó en Tailandia después de varias polémicas con Nawat Itsaragrisil.

La oriunda de Teapa, Tabasco, logró darle su cuarta corona a México, aunque Estados Unidos es el país con más conquistas en este certamen con nueve, pero nuestra nación se posiciona en la lista como uno de los más destacados en la historia de Miss Universo.

La primera modelo mexicana en conseguir este galardón fue Lupita Jones, quien adjudicó la corona en la edición de 1991; tuvieron que pasar nueve años para que México volviera a subirse a lo más alto del podio de Miss Universo con Ximena Navarrete y 11 años más tarde Andrea Meza fue la tercera mexicana en convertirse Miss Universo en 2021.

🇲🇽 ¡ORGULLO MEXICANO! 👏🏻



¡@bosch_fatima obtiene la cuarta corona para nuestro país en Miss Universo! 👑 pic.twitter.com/wb8rCbLyYw — CHIVAS (@Chivas) November 21, 2025

Fátima Bosch está lista para apoyar a las Chivas en la liguilla como Miss Universo

Fátima Bosch es una fiel aficionada de las Chivas y, después de ganar la corona de Miss Universo, su equipo tiene un gran reto por delante en la liguilla del futbol mexicano, donde estarán en busca de la decimotercera estrella en la historia del club jalisciense.

La modelo mexicana estará apoyando al club de sus amores durante la fiesta grande al balompié azteca, fase en la que el Guadalajara iniciará su participación enfrentando al Cruz Azul.

El encuentro de ida entre el Rebaño Sagrado y la Máquina será en el Estadio AKRON, mientras que el compromiso de vuelta se llevará a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

