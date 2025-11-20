Miss Universo 2025: Sigue los mejores momentos en el Minuto a Minuto

Todo lo que debes saber de Miss Universo 2025 en vivo

todo lo que pasa al momento

La edición 74 de Miss Universo se lleva a cabo en Tailandia, las mujeres más bellas de todos los países compiten por ganarse el título de la más hermosa del mundo entero.

Aquí te compartimos los momentos más destacados de todo lo que sucede en el certamen.

19:44: Se revela el top 30 completo de Miss Universo 2025.

19.30: Se revelan las primeras 15 finalistas que entran al top 30 del concurso

19:13: Fátima Bosch salió al escenario y en su presentación dijo: “Viva México”

Fátima Bosch en su presentación ı Foto: Redes sociales

19:05: Las 119 concursantes del certamen se presentaron, una a una en el escenario.

The Miss Universe 2025 pageant has kicked off the coronation show in Nonthaburi, Thailand on Friday, Nov. 21. pic.twitter.com/1e7lr3oNgu — Anne Pasajol (@APasajolINQ) November 21, 2025

19:00: En punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México inició edición 74 de Miss Universo.

¿Quiénes son todas las participantes de Miss Universo 2025?

Albania: Flavia Harizaj

Angola: Maria Cunha:

Argentina: Aldana Masset

Armenia: Peggy Garabekian

Aruba: Hannah Arends:

Australia: Lexie Brant

Bahamas: Maliqué Maranda Bowe

Bangladés: Tangia Zaman Methila

Bielorrusia: Alena Kucheruk

Bélgica: Karen Jansen

Belice: Isabella Zabaneh

Bolivia: Yessica Hausermann

Bonaire: Nicole Peiliker-Visser

Botsuana: Lillian Nompumelelo Andries

Brasil: Maria Gabriela Lacerda

Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman

Francia: Gaby Guha

Cabo Verde: Prissy Gomes

Camboya: Neary Socheata Thai

Canadá: Jaime VandenBerg

Islas Caimán: Tahiti Moorea Seymour

Chile: María Ignacia Moll

China: Zhao Na

Colombia: Vanessa Pulgarín

Costa Rica: Mahyla Roth

Costa de Marfil: Olivia Yacé

Croacia: Laura Gnjatović

Cuba: Lina Luaces

Curazao: Camille Thomas

República Checa: Michaela Tomanová

República del Congo: Dorcas Dienda

Dinamarca: Monique Sonne

República Dominicana: Jennifer Ventura

Ecuador: Nadia Mejía-Webb

Egipto: Sabrina Maged

El Salvador: Giulia Zanoni

Eslovaquia: Viktoria Güllová

Eslovenia: Hana Klaut

España: Andrea Valero

Guinea Ecuatorial: Carmen Ismelda Avomo Obama

Estonia: Brigitta Schaback

Finlandia: Sarah Dzafce

Francia: Ève Gilles

Ghana: Andromeda Peters

Gran Bretaña: Danielle Latimer

Grecia: Mary Chatzipavlou

Guadalupe: Ophély Mézino

Guatemala: Raschel Paz

Guinea: Tiguidanké Bérété

Guyana: Chandini Baljor

Haití: Melissa Sapini

Honduras: Alejandra Fuentes

Hong Kong: Lizzie Li

Hungría: Kincső Dezsényi

India: Manika Vishwakarma

Indonesia: Sanly Liu

Irak: Hanin Al Qoreishy

Irlanda: Aadya Srivastava

Israel: Melanie Shiraz

Italia: Lucilla Nori

Jamaica: Gabrielle Henry

Japón: Kaori Hashimoto

Kazajistán: Dana Almassova

Kosovo: Dorea Shala

Kirguistán: Mary Kuvakova

Laos: Lattana Munvilay

Letonia: Meldra Rosenberg:

Líbano: Sarah Bou Jaoude

Macao: Kristen Feng

Malasia: Chloe Lim

Malta: Julia Cluett

Martinica: Célya Abatucci

Mauricio: Aurélie Alcindor

Mayotte: Nourya Aboutoihi

México: Fátima Bosch

Moldavia: Mariana Ignat

Myanmar: Myat Yadanar Soe

Namibia: Johanna Swartbooi

Nepal: Sanya Adhikari

Países Bajos: Nathalie Yasmin

Nueva Zelanda: Abby Sturgin

Nicaragua: Itza Castillo

Nigeria: Onyinyechi Basil

Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland

Pakistán: Roma Riaz

Palestina: Nadeen Ayoub

Panamá: Mirna Caballini Bouche

Paraguay: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda

Perú: Karla Bacigalupo

Filipinas: Ahtisa Manalo

Polonia: Emily Reng

Portugal: Camila Vitorino

Puerto Rico: Zashley Alicea Rivera

Rumania: Catalina Jacob

Rusia: Anastasia Venza

Rwanda: Solange Tuyishime Keita

Santa Lucía: Shianne Smith

Senegal: Camilla Diagne

Serbia: Jelena Egorova

Singapur: Annika Xue Sager

Sudáfrica: Melissa Nayimuli

Corea del Sur: Soo-yeon Lee

Sri Lanka: Lihasha Lindsay White

Suecia: Daniella Lundqvist

Suiza: Naima Acosta

Tanzania: Naisae Yona

Tailandia: Veena Praveenar Singh

Trinidad y Tobago: Latifah Morris

Turquía: Ceren Arslan

Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson

Ucrania: Sofiya Tkachuk

Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed

Uruguay: Valeria Baladan Liste

Estados Unidos: Audrey Eckert

Islas Vírgenes de EU: Britanny Robinson

Venezuela: Stephany Abasali

Vietnam: Hương Giang Nguyễn

Zambia: Kunda Mwamulima

Zimbabue: Lyshanda Moyas

Las polémicas de Miss Universo 2025

La edición de este año de Miss Universo está llena de polémicas, la más fuerte fue la de Miss México Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil.

En redes sociales se difundió el video en el que Nawat confronta a Fátima y la regaña delante de todas las concursantes acusándola de que no quiere promocionar el concurso en sus redes.

Ella le responde y le pide respeto, diciendo que es falso y Nawat la corre del lugar, incluso pidió llamar a seguridad para sacarla. La mexicana no se dejó y alzó la voz. El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, emitió un mensaje para defender a la participante.

Nawat se disculpó, lloró ante los medios por sus comentariso discriminatorios e insultantes contra la mexicana.

Otra polémica fue la de Miss Chile, quien hizo un trend viral de TiKTok el que simula que aspira polvo de maquillaje para hacer una transición y salir arreglada, el video causó mucha polémica porque hacía referencia a las drogas y la joven tuvo que salir a disculparse.

Uno de los jurados renunció porque dijo que el certamen estaba amañado.