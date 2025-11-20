Miss Universo 2025: Sigue los mejores momentos en el Minuto a Minuto

La edición 74 de Miss Universo se lleva a cabo en Tailandia, las mujeres más bellas de todos los países compiten por ganarse el título de la más hermosa del mundo entero.
Aquí te compartimos los momentos más destacados de todo lo que sucede en el certamen.
19:44: Se revela el top 30 completo de Miss Universo 2025.
Este es el top 30 de Miss Universo 2025
19.30: Se revelan las primeras 15 finalistas que entran al top 30 del concurso
19:13: Fátima Bosch salió al escenario y en su presentación dijo: “Viva México”
19:05: Las 119 concursantes del certamen se presentaron, una a una en el escenario.
19:00: En punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México inició edición 74 de Miss Universo.
¿Quiénes son todas las participantes de Miss Universo 2025?
- Albania: Flavia Harizaj
- Angola: Maria Cunha:
- Argentina: Aldana Masset
- Armenia: Peggy Garabekian
- Aruba: Hannah Arends:
- Australia: Lexie Brant
- Bahamas: Maliqué Maranda Bowe
- Bangladés: Tangia Zaman Methila
- Bielorrusia: Alena Kucheruk
- Bélgica: Karen Jansen
- Belice: Isabella Zabaneh
- Bolivia: Yessica Hausermann
- Bonaire: Nicole Peiliker-Visser
- Botsuana: Lillian Nompumelelo Andries
- Brasil: Maria Gabriela Lacerda
- Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman
- Francia: Gaby Guha
- Cabo Verde: Prissy Gomes
- Camboya: Neary Socheata Thai
- Canadá: Jaime VandenBerg
- Islas Caimán: Tahiti Moorea Seymour
- Chile: María Ignacia Moll
- China: Zhao Na
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Costa Rica: Mahyla Roth
- Costa de Marfil: Olivia Yacé
- Croacia: Laura Gnjatović
- Cuba: Lina Luaces
- Curazao: Camille Thomas
- República Checa: Michaela Tomanová
- República del Congo: Dorcas Dienda
- Dinamarca: Monique Sonne
- República Dominicana: Jennifer Ventura
- Ecuador: Nadia Mejía-Webb
- Egipto: Sabrina Maged
- El Salvador: Giulia Zanoni
- Eslovaquia: Viktoria Güllová
- Eslovenia: Hana Klaut
- España: Andrea Valero
- Guinea Ecuatorial: Carmen Ismelda Avomo Obama
- Estonia: Brigitta Schaback
- Finlandia: Sarah Dzafce
- Francia: Ève Gilles
- Ghana: Andromeda Peters
- Gran Bretaña: Danielle Latimer
- Grecia: Mary Chatzipavlou
- Guadalupe: Ophély Mézino
- Guatemala: Raschel Paz
- Guinea: Tiguidanké Bérété
- Guyana: Chandini Baljor
- Haití: Melissa Sapini
- Honduras: Alejandra Fuentes
- Hong Kong: Lizzie Li
- Hungría: Kincső Dezsényi
- India: Manika Vishwakarma
- Indonesia: Sanly Liu
- Irak: Hanin Al Qoreishy
- Irlanda: Aadya Srivastava
- Israel: Melanie Shiraz
- Italia: Lucilla Nori
- Jamaica: Gabrielle Henry
- Japón: Kaori Hashimoto
- Kazajistán: Dana Almassova
- Kosovo: Dorea Shala
- Kirguistán: Mary Kuvakova
- Laos: Lattana Munvilay
- Letonia: Meldra Rosenberg:
- Líbano: Sarah Bou Jaoude
- Macao: Kristen Feng
- Malasia: Chloe Lim
- Malta: Julia Cluett
- Martinica: Célya Abatucci
- Mauricio: Aurélie Alcindor
- Mayotte: Nourya Aboutoihi
- México: Fátima Bosch
- Moldavia: Mariana Ignat
- Myanmar: Myat Yadanar Soe
- Namibia: Johanna Swartbooi
- Nepal: Sanya Adhikari
- Países Bajos: Nathalie Yasmin
- Nueva Zelanda: Abby Sturgin
- Nicaragua: Itza Castillo
- Nigeria: Onyinyechi Basil
- Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland
- Pakistán: Roma Riaz
- Palestina: Nadeen Ayoub
- Panamá: Mirna Caballini Bouche
- Paraguay: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda
- Perú: Karla Bacigalupo
- Filipinas: Ahtisa Manalo
- Polonia: Emily Reng
- Portugal: Camila Vitorino
- Puerto Rico: Zashley Alicea Rivera
- Rumania: Catalina Jacob
- Rusia: Anastasia Venza
- Rwanda: Solange Tuyishime Keita
- Santa Lucía: Shianne Smith
- Senegal: Camilla Diagne
- Serbia: Jelena Egorova
- Singapur: Annika Xue Sager
- Sudáfrica: Melissa Nayimuli
- Corea del Sur: Soo-yeon Lee
- Sri Lanka: Lihasha Lindsay White
- Suecia: Daniella Lundqvist
- Suiza: Naima Acosta
- Tanzania: Naisae Yona
- Tailandia: Veena Praveenar Singh
- Trinidad y Tobago: Latifah Morris
- Turquía: Ceren Arslan
- Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
- Ucrania: Sofiya Tkachuk
- Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed
- Uruguay: Valeria Baladan Liste
- Estados Unidos: Audrey Eckert
- Islas Vírgenes de EU: Britanny Robinson
- Venezuela: Stephany Abasali
- Vietnam: Hương Giang Nguyễn
- Zambia: Kunda Mwamulima
- Zimbabue: Lyshanda Moyas
Las polémicas de Miss Universo 2025
La edición de este año de Miss Universo está llena de polémicas, la más fuerte fue la de Miss México Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil.
En redes sociales se difundió el video en el que Nawat confronta a Fátima y la regaña delante de todas las concursantes acusándola de que no quiere promocionar el concurso en sus redes.
Ella le responde y le pide respeto, diciendo que es falso y Nawat la corre del lugar, incluso pidió llamar a seguridad para sacarla. La mexicana no se dejó y alzó la voz. El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, emitió un mensaje para defender a la participante.
Nawat se disculpó, lloró ante los medios por sus comentariso discriminatorios e insultantes contra la mexicana.
Otra polémica fue la de Miss Chile, quien hizo un trend viral de TiKTok el que simula que aspira polvo de maquillaje para hacer una transición y salir arreglada, el video causó mucha polémica porque hacía referencia a las drogas y la joven tuvo que salir a disculparse.
Uno de los jurados renunció porque dijo que el certamen estaba amañado.