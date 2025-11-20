Miss Universo está a pocas horas de llevar a cabo la ceremonia de coronación de la edición 2025, desde Bangkok, Tailandia. 130 participantes de todas partes del mundo se dieron cita en el país asiático y buscan poner en alto el nombre de su nación.

Entre las favoritas para galardonarse este jueves se encuentra Inna Moll, Miss Chile 2025. Pese a que hace varios días estuvo envuelta en polémica por realizar el trend viral donde simula “inhalar” maquillaje, su popularidad de mantiene debido a su belleza sinigual.

¿Quién es Inna Moll, Miss Chile 2025?

Inna Moll, cuyo nombre real es María Ignacia Moll Bilbao, es la bella Miss Universo Chile 2025. Fue coronada el 1 de agosto de 2025 tras una reñida competencia en el certamen organizado por Canal 13.

La joven de 28 años proviene de Vitacura y tiene una extensa trayectoria en el mundo del modelaje, pues comenzó a desfilar desde los 8 años, y a los 18 firmó con una agencia profesional, lo que le permitió trabajar internacionalmente en países como Estados Unidos y México.

Inna Moll pertenece a una familia que tiene historia en los concursos de belleza: su madre, Ana María Bilbao, fue candidata a Miss Chile en 1987.

En la gala final del certamen de este año, la modelo fue elegida reina venciendo entre otras a Martina Kriskovich, también muy popular, y recibió su banda de manos de Emilia Dides, su predecesora.

Su victoria como Miss Chile 2025 también marcó un récord de audiencia para Canal 13, ya que la final atrajo a más de 650 mil televidentes en promedio, algo nunca antes visto.

En medio de las celebraciones, Inna Moll ha enfrentado críticas. Algunas personas aseguraron que su triunfo estaba “arreglado”, sin embargo, ella respondió afirmando que no debe prestarse atención a los comentarios negativos y que todo era producto de su esfuerzo.

Además, Miss Chile 2025 es muy popular en redes sociales debido a su faceta como creadora de contenido. Inició con su canal de YouTube, donde compartía vlogs de viajes, belleza y su vida diaria; de este modo alcanzó cientos de miles de suscriptores.

Igualmente se sabe que Inna Moll tiene una relación con Carlos Frettlohr, un creador de contenido mexicano, quien la ha apoyado durante todo el certamen.

En Instagram la influencer cuenta con 1,1 millones de seguidores. Durante Miss Universo 2025 sorprendió a su público al compartir un video junto a Miss Eslovenia, la joven Hana Klaut, con el audio “Soy Como Tú”, canción de la película La Princesa y la Plebeya.

El clip se hizo viral debido al gran parecido físico entre ambas concursantes y el humor con el que tomaron las comparaciones de usuarios de redes sociales.