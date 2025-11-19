La fuerte caída de Miss Jamaica; ¿continúa en Miss Universo 2025? | VIDEO

La noche preliminar de Miss Universo 2025, realizada en Tailandia, estuvo marcada por un incidente que generó sorpresa entre los organizadores, participantes y fanáticos del concurso de belleza más importante del mundo.

Miss Jamaica, la doctora Gabrielle Henry, sufrió una fuerte caída desde el escenario mientras desfilaba durante la ronda de traje de noche —realizada el miércoles 19 de noviembre en Tailandia—. Esta etapa es una de las más destacadas de la gala, ya que las 120 candidatas buscan asegurarse un lugar en la final programada para los próximos días.

Así fue la fuerte caída de Miss Jamaica en Miss Universo 2025 | VIDEO

La concursante que representa a Jamaica en Miss Universo 2025 avanzaba con firmeza por la pasarela, vistiendo un largo vestido de noche en color naranja. Pero el ambiente cambió de inmediato cuando Gabrielle Henry cayó desde el escenario, sin tener tiempo de meter las manos siquiera.

El público reaccionó con gritos de sorpresa, y en videos compartidos en TikTok y X, antes Twitter, se observa cómo el equipo de producción corre hacia el lugar del accidente. Minutos después, el personal médico trasladó a la participante en una camilla, lo que aumentó la inquietud sobre la posible gravedad de sus heridas.

¡Ver para creer! 🧐 La representante de Jamaica en Miss Universo sufrió una aparatosa caída del escenario durante la pasarela en traje de noche en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. 💥Mientras horas antes, Dani Latimer, Miss Gran Bretaña, también sorprendió al caer en plena… pic.twitter.com/6o4O95AFBa — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 20, 2025

¿Miss Jamaica continúa en Miss Universo 2025?

El presidente de la Organización Miss Universo (MUO por sus siglas en inglés), Raúl Rocha Cantú, acudió al hospital de Bangkok, Tailandia, donde Miss Jamaica fue ingresada tras la fuerte caída que sufrió en pleno desfile. Poco después de la medianoche, hora local, el empresario compartió una actualización oficial en redes sociales.

“Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche y estaremos en comunicación con su familia para apoyarla”, escribió.

La candidata Gabrielle Henry, de 28 años, permanece bajo vigilancia médica hasta completar el protocolo estándar de recuperación. Por ahora, la organización no ha informado si podrá competir en la gala final del certamen de belleza.

La última fase de Miss Universo 2025 se realizará el 21 de noviembre a las 8 am en Tailandia. Por la diferencia de horario, la gala comenzará a las 18:00 h (hora del centro de México) del jueves 20 de noviembre.

¿Quién es Gabrielle Henry, Miss Jamaica que sufrió una caída en la gala preliminar de Miss Universo 2025?

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, es oftalmóloga, especialista en salud visual y fundadora de la See Me Foundation, una organización creada con el objetivo de generar oportunidades económicas y educativas para personas que tiene alguna discapacidad visual en el país.

La reina de belleza tiene 28 años y nació en Kingston, Jamaica. Se sabe que en la actualidad trabaja en el University Hospital of the West Indies.