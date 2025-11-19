La preliminar de Miss Universo 2025 en Tailandia estuvo llena de sorpresas, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue la inesperada caída de Dani Latimer, Miss Gran Bretaña. La concursante se desplomó de repente en pleno desfile mientras mostraba su traje típico, lo que captó todas las miradas.

Miss Gran Bretaña se cae en pleno desfile, ¿fue real? | VIDEO

La presentación en Miss Universo 2025 de Dani Latimer, Miss Gran Bretaña, comenzó como un homenaje a Eliza Doolittle, el famoso personaje de My Fair Lady, basado en la obra Pigmalión de George Bernard Shaw.

Para representarlo, la concursante apareció vestida como la clásica “niña de las flores”, de modo que llevó un abrigo verde, chal rojo, sombrero a juego, mientras empujaba un carrito decorado con flores que tenía la inscripción “Covent Garden”.

Cada detalle recordaba al Londres antiguo, mientras Latimer caminaba con un paso aparentemente tímido, mostrando la historia de una joven de origen humilde que se gana la vida vendiendo flores.

En ese momento ocurrió el famoso tropiezo. Miss Gran Bretaña cayó dramáticamente hacia el frente, lo que provocó susto e incredulidad entre los asistentes del certamen. No obstante, la escena no había terminado aún.

Después de unos segundos de tensión, la concursante de Miss Universo 2025 se incorporó y empezó a quitarse el abrigo y el sombrero. De forma inmediata, Miss Gran Bretaña lució un elegante vestido blanco con detalles brillantes y una tiara luminosa. El look recibió fuertes aplausos.

Este cambio de vestuario fue parte de un recurso escénico que representa, según comentó la propia concursante, la transformación del personaje, pasando de ser una joven humilde a una dama refinada, tal como se narra en la historia original.

El incidente fue grabado desde varios ángulos por el público y se viralizó en redes sociales rápidamente. Aunque el momento causó confusión y preocupación, poco después se descubrió que la caída no había sido un accidente, sino algo planeado.

“Espero que hayan disfrutado de mi actuación”, dijo Miss Gran Bretaña en el detrás de cámaras del desfile.

Además, la directora nacional de Miss Gran Bretaña, Paula Abbandonato, aseguró que todo fue parte del homenaje a Pigmalión: “¡Por supuesto que se cayó a propósito!”.

Por tanto, queda claro que la caída formó parte de un performance y la concursante se encuentra en perfecto estado físico.