Miss Universo está llegando a la recta final de la edición 2025. Una de las etapas más esperadas del certamen es el desfile de traje típico, donde las concursantes deslumbran al público con looks coloridos que representan lo más destacado de la cultura de su país.

Esta pasarela sirve, año con año, como una carta de presentación de cada nación que participa en la competencia. Las reinas de belleza portan con orgullo bordados ancestrales, paletas de colores con simbolismos propios, materiales identitarios y componentes relacionados con mitologías locales.

Las imágenes de esta edición se han vuelto virales en redes sociales y aquí te compartimos los trajes típicos más destacados de Miss Universo 2025.

Los trajes típicos más destacados de Miss Universo 2025

México: Fátima Bosch homenajea a Xochiquetzal

Nuestro país siempre ha destacado en Miss Universo por los coloridos e impresionantes trajes típicos que se presentan. Esta ocasión no fue la excepción: Fátima Bosch, lució un atuendo inspirado en Xochiquetzal, deidad mexica relacionada con la belleza, el amor y la creatividad.

El diseño incorporó plumas en tonalidades jade y rojo, un elaborado tocado floral también rojo y elementos que evocaban al colibrí, un ave asociada con la delicadeza y la fertilidad. La propuesta sobresalió por su trabajo artesanal y por la manera en que fusionó referencias prehispánicas con una silueta que resaltó por su majestuosidad.

México, Fátima Bosch, presentando su traje típico en Miss Universo 🇲🇽 #MissUniverse pic.twitter.com/PSaHNEVvjM — nacho con O (@NachoConO) November 19, 2025

Tailandia: Gigante Guardián de Suvarnabhumi

Veena Praveenar Singh, representante de Tailandia, país anfitrión de Miss universo 2025, eligió un atuendo basado en el Gigante Guardián de Suvarnabhumi, un símbolo tradicional tailandés asociado con la protección.

El traje estacó por su imponente estructura elaborada en tonos dorados, colores que representan la sabiduría, el honor y la preservación cultural.

Corea: K-Pop Demon Hunters

Sooyeon Lee, quien es representante de Corea en Miss Universo 2025, usó un atuendo inspirado en la popular película animada K-Pop Demon Hunters, basado en una versión moderna del hanbok con temática de guerrera.

Su traje incluyó tonos dorados y rojizos, con un look en color negro.

La Korea nos dio abanico, nos dio Samurai, nos dio katana hatori Hanso, nos dio hasta miedo ... #MissUniverse #missuniverso pic.twitter.com/GVVDMUFr6v — Ecuatorianosote 🕺 (@ecuatorianosote) November 19, 2025

Puerto Rico: El zumbador esmeralda

Zashley Alicea mostró un atuendo inspirado en el zumbador esmeralda, el colibrí característico de Puerto Rico.

El diseño pretendió resaltar la riqueza natural de la isla y la fortaleza cultural del pueblo boricua en Miss Universo 2025. La pieza incorporó guiños al ballet, disciplina que la candidata ha practicado.

Puerto Rico, Zashley Alicea, presentando su traje típico para Miss Universo en puntas, pocas pueden😩🇵🇷 #MissUniverse pic.twitter.com/e1IJVeDIfA — nacho con O (@NachoConO) November 19, 2025

Egipto: Neftis

El diseño que usó Sabrina Maged en el desfile de trajes típicos fue realizado por Axel Que, creador oriundo de Cebú. El atuendo se inspiró en Neftis, deidad egipcia vinculada al ámbito de la muerte.

La propuesta integró iconografía clásica, como alas desplegadas, formas estructuradas y una paleta de colores propia del antiguo Egipto.

India: Despertar de Buda

Manika Vishwakarma, Miss India 2025, lució un atuendo inspirado en el instante en que Buda obtiene la iluminación bajo el árbol. El diseño incorporó símbolos espirituales y recursos visuales propios de la tradición budista.

El atuendo fue totalmente dorado y, aunque lucía pesado, la joven destacó por su elegancia al desfilar.

Noruega: Salmón

Miss Noruega, Leonora Lysglimt-Rodland, fue otra concursante de Miss Universo 2025 que destacó durante la pasarela. Sin embargo, no todo fueron buenos comentarios, pues causó burlas en redes sociales por salir vestida de salmón, una especie muy común en su país.