¿A qué hora empieza Miss Universo 2025 y dónde ver GRATIS?

La final de Miss Universo 2025 está muy cerca y se realizará el próximo jueves, en el Impact Challenger Hall / Impact Arena en Pak Kret, provincia de Nonthaburi (en el área metropolitana de Bangkok, Tailandia).

El certamen está diseñado para ser más inclusivo y, siguiendo el lema “El poder del amor”, la competencia ha contado con la representación diversos de países que nunca antes habían asistido y se incluyeron a participantes de todas las tallas y estaturas.

Te contamos a qué hora y dónde puedes ver la ceremonia.

¿A qué hora empieza Miss Universo 2025 y dónde ver?

Miss Universo 2025 se podrá ver en México el próximo jueves 20 de noviembre de 2025 a las 18:00 h (hora del centro del país).

La gala de coronación del certamen se podrá ver a través del canal oficial de YouTube Miss Universe o @OfficialMissUniverse. También se podrá mirar por Imagen Televisión.

¿Cuáles son las fases de la competencia Miss Universo?

El concurso Miss Universo contempla varias etapas clave que se realizan antes y durante la noche final de coronación. Algunas son:

Desfile en traje de baño: Las participantes son evaluadas según su presencia, seguridad escénica y condición física.

Entrevistas privadas con el jurado : Estas tienen lugar en sesiones a puerta cerrada en las que las concursantes del certamen responden preguntas para mostrar su personalidad, habilidades en comunicación y su carisma. Estas tienen lugar en sesiones a puerta cerrada en las que las concursantes del certamen responden preguntas para mostrar su personalidad, habilidades en comunicación y su carisma.

Competencia de Traje Nacional: Esta etapa se celebrará en Bangkok el 19 de noviembre . Las participantes lucirán trajes que destacan por resaltar la riqueza textil y cultural de su nación.

Ensayo general: El 20 de noviembre (tiempo Tailandia) se realizará un ensayo general para toda la pasarela de la gala final. En esta etapa las concursantes practicarán su puesta en escena, ensayos de pasarela y su orden en la noche final.

Tras estas etapas, sigue la Gran Final (21 de noviembre en Tailandia), que se desarrolla en varias rondas eliminatorias: