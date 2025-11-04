Nawat Itsaragrisil se disculpa por insultar a Fátima Bosch en Miss Universo | VIDEO

Después de que se hizo viral el video donde Nawat Itsaragrisil humilla a Fátima Bosch, las redes sociales estallaron contra el directivo de Miss Universo, lo que lo ha llevado a tener que disculparse sobre lo ocurrido.

Las disculpas de Nawat Itsaragrisil se dieron después de un comunicado publicado por Miss Universo donde hablan sobre la importancia del respeto. El público pide su destitución tras ver cómo trató a Fátima Bosch.

El director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, se volvió el centro de atención cuando protagonizó un escándalo que dejó a todos con la boca abierta, pues se atrevió a llamar "tonta" a la Miss Universo Fátima Bosch, supuestamente por las… pic.twitter.com/bIAXt4q7m3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 4, 2025

Nawat Itsaragrisil pide perdón por insultar a Fátima Bosch

Durante una transmisión en vivo, el tailandés aprovechó la presencia de varias personas para disculparse por haber atacado a la participante del importante certamen de belleza.

El hombre apareció con ropa casual. Una playera blanca con una estrella al centro y unos lentes, cruzado de brazos y con una actitud bastante más tranquila que en el video que desató la polémica..

“Si alguien no se siente bien, no está cómodo, me disculpo con ustedes. Ya me disculpé con las 75 chicas en la habitación. Siempre trato de mantener un alto estándar”, aseguró.

Mencionó también que ya se ha disculpado con el resto de las concursantes y se justificó al decir que siempre busca la excelencia en los concursos y que desea que la edición tailandesa sea excepcional. En ese sentido, admitió estar bajo presión.

En ese sentido, Nawat Itsaragrisil pidió a la organización de Miss Universo que envíe a Tailandia a un representante con plena autoridad para poder trabajar juntos y lograr un mismo objetivo, evitando así malentendidos.

“Nadie tiene autoridad de Miss Universo en Tailandia ahora”, admitió, dejando entrever que sí hubo un castigo para él por su manera de tratar a Fátima Bosch.

Durante la transmisión, los comentarios principalmente pedían respeto para la modelo y mostraban su apoyo a la representante de México con banderas del país.

Asimismo, en redes sociales dejaron claro que no perdonan a Nawat Itsaragrisil por su manera tan violenta de atacar a Miss México 2025. Te dejamos algunas reacciones:

“Yo vi el live y disque estaba explicando que él no llamó a seguridad para sacarla, que llamó a seguridad porque él se sentía intimidado JAJA OILOOO“.

“Es que se mete con México y más con los tabasqueñoss, jaa con la niña noo, porqué la vamos a defender a capa y espada“.

“El que se mete con un mexicano se mete con México“.

“Ojalá ya nunca más se acerque a Fátima, ni para disculparse. Que se mantenga alejadísimo de todas las concursantes“.

“Los asiáticos están acostumbrados a tratar mal a las mujeres pero la gran parte de mujeres latinas ya no nos dejamos“.