¿Qué va a pasar con Fátima Bosch después del escándalo en Miss Universo?

Después de que Fátima Bosch fuera humillada por un directivo de Miss Universo, en redes sociales muchos se cuestionaron cuál será el futuro de la modelo y si permanecerá dentro de la competencia o si por el contrario, quedará fuera de la misma.

Fátima Bosch aclara su queda fuera de Miss Universo 2025

En un reciente video, Fátima Bosch aclaró que no planea permitir que un momento como el que vivió con Nawat Itsaragrisil vaya a alejarla de participar en Miss Universo, el certamen de belleza más importante en el mundo entero.

“Estoy aquí más fuerte que nunca; México tiene representante”: Fátima Bosch 👑🇲🇽@MissUniverse 2025, Fátima Bosch, reafirmó su compromiso con las mujeres y niñas del mundo.

"No tengo miedo de alzar mi voz. No soy una muñeca, vine a ser una voz por las causas que importan”, afirmó pic.twitter.com/tSF5FPO9oH — Fer_mora (@feroma21) November 4, 2025

Ella comentó: “Aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz. No soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas.”, aseguró.

TE RECOMENDAMOS: Terrible VIDEO completo de la agresión de Nawat Itsaragrisil a Fátima Bosch en Miss Universo

“Estoy comprometida completamente en esto como el día uno y mientras sea Miss Universo México, tienen representante”, agregó, dejando ver así que no habrá algún impedimento para su participación en el certamen.

La tabasqueña se ha mostrado desde el inicio como una mujer fuerte que no tiene miedo a alzar la voz cuando algo no le parece correcto, como hizo ahora que tras ser regañada por Nawat frente a todos, prefirió salir del evento que se llevaba a cabo.

Si bien algunos se preguntaban por las consecuencias de lo ocurrido, parece ser que la famosa no recibirá ningún tipo de amonestación por lo sucedido, hecho celebrado por muchos al considerarse que la mujer fue la víctima en la situación.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Fátima Bosch, quien ahora es una de las favoritas para ganar Miss Universo 2025. Te dejamos algunas reacciones: