¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el hombre que humilló a Fátima Bosch en Miss Universo?

El nombre de Nawat Itsaragrisil se ha convertido en tendencia por haber sido el hombre que le gritó a Miss México 2025, Fátima Bosch, un momento que se hizo viral en redes sociales y que generó indignación.

Nawat Itsaragrisil enfureció contra Fátima Bosch porque ella no quiso hacer un video promocional de un concurso ajeno a Miss Universo, donde el premio era una cena con el tailandés. Por ello, la atacó y no le permitió hablar, lo que devino en la polémica.

“Porque tengo una voz, no me estás respetando como mujer, estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización” 👄 La manera en la que Fátima Bosch domó al tracalero de Nawat, una reina pic.twitter.com/1jdIKkgQlj — nacho con O (@NachoConO) November 4, 2025

¿Quién es Nawat Itsaragrisil?

Nawat Itsaragrisil nació el 10 de agosto de 1965 en Tailandia. Inició su carrera como presentador en programas de viajes para la televisión tailandesa antes de dar el salto como director y productor ejecutivo del certamen Miss Thailand World entre 2007 y 2012.

Fue en 2013 que obtuvo fama internacional después de fundar la franquicia Miss Grand Thailand y Miss Grand International. En 2025, se convirtió en director nacional de Miss Universe Thailand y director ejecutivo de la Organización Miss Universo.

Antes de Fátima Bosch, el sujeto ya había estado en polémicas. En 2016, Arna Ýr Jónsdóttir, Miss Islandia, lo acusó de haberle dicho que estaba “demasiado gorda y debía perder peso”.

En 2022, enfureció a millones de personas al afirmar que “Miss Vietnam tenía un torso demasiado largo y piernas muy cortas”. En 2024, Nawat volvió al ojo del huracán al burlarse de Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International, al insinuar que la reina se realizó procedimientos estéticos.

Ahora, Nawat Itsaragrisil volvió a ser el centro de la polémica tras tratar de humillar a Fátima Bosch. Los seguidores de Miss Universo esperan que el polémico empresario sea destituido por ser irrespetuoso con las candidatas del certamen.

Nawat Itsaragrisil se disculpa por atacar a Miss México

Después de señalamientos, el famoso realizó una trasmisión en vivo donde quiso disculparse por atacar a Fátima, por lo que pidió perdón a quienes se hayan molestado por lo sucedido.

Además, aseguró que ya se ha disculpado con el resto de las concursantes y se justificó al decir que siempre busca la excelencia en los concursos. Admitió estar bajo presión y que desea que el evento sea muy grande.

En ese sentido, Nawat Itsaragrisil pidió a la organización de Miss Universo que envíe a Tailandia a un representante con plena autoridad para poder trabajar juntos y lograr un mismo objetivo, evitando así malentendidos.