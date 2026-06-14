El mundo de la música está conmocionado, pues se confirmó que el cantante y productor estadounidense Oliver Tree falleció a los 32 años, en un accidente de helicóptero ocurrido este domingo 14 de junio en la mañana, en el Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, en Brasil.

El artista, conocido por éxitos como “Miss You” y “Life Goes On”, se encontraba en el gigante de Sudamérica como parte de su gira mundial, después de presentarse en México, Argentina y Chile. Apenas el 6 de junio había ofrecido un concierto en São Paulo.

Muere el cantante Oliver Tree en accidente aéreo

Este domingo se reportó la muerte del cantante Oliver Tree, quien mantenía una amistad con Aaron Mercury, influencer mexicano.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos de la región de Río de Janeiro, dos helicópteros colisionaron en el aire y cayeron sobre un patio con autos eléctricos, lo que provocó un incendio que afectó a más de 20 vehículos. En el accidente murieron seis personas, entre ellas Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi, el piloto Alexandre Souza y otros pasajeros.

Accidente de helicópteros provocó explosión en automóviles cercanos. ı Foto: Reuters

La noticia ha conmocionado a sus seguidores y a la industria musical, pues sólo tenía 32 años y el accidente en el que perdió la vida el intérprete fue muy trágico.

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree fue un cantante, productor y director estadounidense, originario de Santa Cruz, California. Nació en 1993, por lo que tenía 32 años.

El artista se caracterizó por su estilo irreverente y multifacético. Destacó por mezclar géneros como el pop alternativo, la electrónica y el rock, además de su imagen excéntrica con pantalones anchos y peinados o cortes de cabello llamativos.

Alcanzó fama mundial con temas como “Alien Boy”, “Life Goes On” y “Miss You”, que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales. También dirigió sus propios videos musicales.

Su última publicación en redes sociales fue un video de su estancia en Brasil con el creador de contenido Iae Break carioca.

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