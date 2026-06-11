Muere inesperadamente la chef Sandra de Venga la Alegría

Venga la Alegría se encuentra de luto después de darse a conocer la muerte de Sandra Díaz del Valle, una de las colaboradoras más queridas del programa en su edición hondureña.

Fue la televisora quien confirmó la noticia este miércoles 10 de junio a través de redes sociales, donde la televisora lamentó el fallecimiento de la destacada presentadora y chef.

“Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía”, decía el comunicado.

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Agregaron las características que la hicieron destacar como una figura de la televisión hondureña a través de los años y en el matutino.

“Hoy recordamos con cariño su calidez humana, sus sonrisas y la dedicación con la que conquistó el corazón de compañeros y televidentes. Asimismo, pedimos respeto y solidaridad hacia sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida“.

¿De qué murió Sandra Díaz del Valle?

De momento, las autoridades o familiares se han reservado la causa de muerte oficial de la chef, aunque su esposo, el periodista y exdiputado Juan Fernando Lobo, relató a las autoridades lo que ocurrió horas antes de su fallecimiento.

En ese sentido, diversos medios mencionan que la mujer fue trasladada a una clínica privada luego de manifestar que se sentía mal. El testimonio señala que un médico le aplicó una inyección en la parte de la nuca y en ese momento, la chef sintió ‘electricidad’ recorrer su cuerpo.

Fue entonces que comenzó a presentar complicaciones y según el relato de su esposo, el personal médico indicó que se encontraba dormida, mientras que le suministraban varios medicamentos.

El especialista decidió practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), por lo que Juan Fernando Lobo fue retirado de la sala y después se determinó trasladarla de emergencia al Hospital Escuela.

Al llegar al nosocomio, los especialistas le informaron al hombre que su esposa había llegado sin signos vitales. El fallecimiento fue registrado a las 16:30 horas del 10 de junio y la causa de muerte todavía no ha sido determinada.

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