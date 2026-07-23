Operación Triunfo USA dio a conocer que la participante Acuarela Jiménez fue expulsada del programa. La noticia conmocionó a sus fans y continúa causando intriga, pues desean saber la causa exacta de la decisión.

¿Quién es Acuarela Jiménez?

De acuerdo con información posteada en las redes sociales oficiales de Operación Triunfo USA, Acuarela Jiménez es una joven de 18 años, apasionada de la música regional mexicana.

Según declaró la joven en una entrevista publicada el 2 de julio, nació en Dallas, Texas, pero su corazón es guanajuatense. Además, dijo que estaba muy emocionada por ser una de las participantes del concurso pues “siempre ha sido mi sueño estar en la tele”, afirmó.

Durante su corta estancia en Operación Triunfo USA, Acuarela Jiménez interpretó canciones como “Ese Hombre” en versión ranchera, y “Mi buen amor” con Allie, otra concursante.

Además, cantó “Mala Fama” y “Deseándote”, junto a sus compañeras Daniella y Karol, temas que la hicieron salir de su zona de confort al cantar pop y salsa, respectivamente.

¿Qué hizo Acuarela Jiménez para ser expulsada de Operación Triunfo USA? | VIDEO

A través de su cuenta de Instagram, Acuarela Jiménez compartió varias fotografías junto a sus ahora excompañeros de Operación Triunfo USA.

Junto a las imágenes, escribió: “Los voy a extrañar. Gracias por la oportunidad y estoy bien agradecida por todos ustedes y a toda la gente que me apoyó en este viaje. Muchas bendiciones para todos”.

Unas horas más tarde, al llegar al aeropuerto de su ciudad, Acuarela Jiménez publicó un clip en el que aparece abrazando a su papá y un mensaje que causa intriga.

La intérprete afirmó: “Tengo todo lo q quiero en el mundo y son la gente q cree en mí y una persona q siempre va a creer en mí. Muchas gracias, papi, por siempre estar allí para mí y por recibirme con las manos abiertas. Tú sabes mis verdades y me conoces, te amo con toda el alma y gracias a ti me dan ganas de seguir adelante, porque sé que siempre vas a estar a mi lado, agarrándome de la mano”.

Erika Ender, directora de La Academia, compartió a los concursantes de Operación Triunfo USA que Acuarela recibió una llamada de atención porque infringió una regla de conducta, sin embargo, no se han dado más detalles al respecto. En redes sociales se especula que tuvo un altercado con Guido.

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