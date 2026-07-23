Ayer, la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo reaccionó públicamente a su despido de Univisión, donde trabajaba en Siéntese quien pueda.

La presentadora se disculpó haber publicado un video en el que celebraba la derrota de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en el Mundial 2026, además de compartir una foto hecha con IA usando la bandera como blusa, lo que es considerado en delito en el país.

Este material causó controversia en redes sociales, pues la afición azteca lo consideró una falta de respeto, en especial porque parte de su audiencia es mexicana. La decisión de la televisora de despedirla del programa vespertino habría estado motivada por el impacto negativo que generaron sus comentarios y clips.

Conoce el video viral por el que fue despedida Alejandra Jaramillo.

Este es el VIDEO de Alejandra Jaramillo burlándose de mexicanos por el que la despidieron de Univisión

La controversia comenzó cuando Alejandra Jaramillo compartió en redes sociales imágenes y mensajes celebrando la eliminación de México frente a Inglaterra.

En uno de sus textos escribió: “Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”, junto a un video donde aparecía gritando y saltando, no porque ganara la Selección inglesa, sino por ver perder a México.

También ironizó: “Hoy jugó Inglaterra más 18 millones de ecuatorianos. No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra”.

En otro momento, Alejandra Jaramillo apareció con una camiseta de México y luego publicó una foto hecha con Inteligencia Artificial donde luce la bandera tricolor como si fuera una blusa, asegurando que la había “salado”, es decir, que le había traído mala suerte al equipo. Estas expresiones fueron interpretadas como burlas hacia los mexicanos y rápidamente se viralizaron, generando indignación.

Ante la ola de críticas, la conductora publicó un video de disculpa en el que afirmó: “Estoy aquí porque quiero, de todo corazón, pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”.

No obstante, Alejandra Jaramillo fue despedida de Siéntese quien pueda, donde era presentadora del programa vespertino de Univisión.

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