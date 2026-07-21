Flor Vigna despide a Lau Styling por insultar a los mexicanos en fuertes VIDEOS

Lau Stylist saltó a la fama por ser la mente detrás de atuendos para celebridades de La Casa de los Famosos México, siendo su cliente anunciada más reciente la también argentina Flor Vigna, pero el público ha expresado su deseo de ya no verla involucrada con nadie en el proyecto.

Lau Styling insulta a mexicanos por celebrar la victoria de España en el Mundial 2026

Todo surgió a partir de que la experta en moda realizó unas declaraciones agresivas en contra de los mexicanos, lo que derivó en que miles de personas abordaran sus redes sociales, así como las de los proyectos relacionados a ella, para pedir su despido.

@ultra1013fm 🚨 ¡La están funando! Lau Styling, estilista de Flor Vigna para La Casa de los Famosos México, desató críticas tras llamar “hijos de p…” a los aficionados mexicanos que celebraron el triunfo de España sobre Argentina. Usuarios le recuerdan que vive y trabaja en México, mientras Gala Montes también se sumó a la polémica. ¿Crees que debería disculparse públicamente? 👀🔥 #Ultra1013FM #PrendeTuRadio #FlorVigna #LauStyling #lcdlfmx ♬ sonido original - Ultra 101.3 FM

A través de redes sociales, se hizo viral el video en el que la influencer aparece con una amiga y critica a los mexicanos que celebraban la victoria de España sobre Argentina en el Mundial 2026. “¿Pero vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste, hijos de p*ta", estalló en el video.

Después de que el clip se hiciera viral, la estilista publicó un video en el que señala que “una cosa es el fútbol y otra es la gente” al negar que odie al país y asegurar que sacaron lo que dijo de contexto.

“Si se sintieron ofendidos, yo también me sentí ofendida porque me dijeron cosas muy feas como que somos meseros, prosti. Yo recibí muchas cosas feas en privado”, acusó.

En otro video, supuestamente publicado para sus amigos cercanos, la mujer acusó a los mexicanos de estar resentidos y remató que “ustedes no han llegado ni a cuartos de finales y me la chupan”, dijo tras contar que había dejado de seguir a 10 mexicanos.

Lo que subió a sus close friends 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/zGAvpVAvMK — rafa Maya (@mayavargas) July 20, 2026

Flor Vigna despide a Lau Styling

“No tengo estilista. Voy a entrar desnuda o mal vestida o lo que fuese”, se sinceró Flor Vigna en un grupo de Telegram con sus seguidores, “lo que me importa es no coincidir en estos valores. Yo jamás diría algo así”, señaló.

La creadora de contenido admitió que en un inicio no estaba muy enterada de la situación, por lo que no quería dejar a la estilista sin trabajo, pero al investigar más prefirió llamarla y decirle que si bien le pagaría, no quería trabajar con ella.

“Podés amar con todo tu corazón a un país, pero no insultar a otro y menos si te dio trabajo, amigos, oportunidades. Estaré mal vestida en la casa, pero por lo menos voy a defender lo que pienso”, aclaró Flor Vigna.

flor vigna ya anuncio que entra a la casa sin stylist.



adios lau styling, no te vamos a extrañar. pic.twitter.com/N96ndfHpAv — beck (@cardgani) July 21, 2026

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