Flor Vigna sufre tremenda caída al ser revelada en La Casa de los Famosos México 2026 | VIDEO

Flor Vigna sufre tremenda caída al ser revelada en La Casa de los Famosos México 2026

Flor Vigna sorprendió como la octava revelada de La Casa de los Famosos México 2026 y ya comenzó a dar contenido, pero no de la manera que esperaba. La cantante y ganadora de Supernova 2026 tuvo un pequeño tropiezo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La famosa ha destacado en Argentina por su participación en reality shows de acción y se hizo conocida en México después de que se convirtió en la retadora y vencedora de Alana Flores en el boxeo entre creadoras de contenido.

La caída de Flor Vigna que se hizo viral

Durante la transmisión donde fue revelada por la conductora Wendy Guevara, Flor Vigna tuvo un pequeño accidente con el equilibrio. Esto ocurrió después de que tuvo que levantarse de su asiento para acomodar a su muñeca en el estante junto con la del resto de los participantes.

Cuando se sentó de nuevo, la actriz se acomodó de manera diferente y rápidamente cayó al suelo. Pero tan rápido como quedó en el suelo, se levantó con ayuda de Wendy Guevara, quien fue a auxiliarla entre risas.

“¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Es de la suerte, comadre! ¡No se rían los camarógrafos!“, le dijo la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, mientras que la argentina también se reía y comentaba que había sido bastante torpe por caerse de una manera tan inesperada y repentina.

¡TRAZ! #FlorVigna se cae en plena transmisión en vivo 😱#LaCasaDeLosFamososMx 🔥🏠 GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX#Original pic.twitter.com/cKsVIvuLQU — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 15, 2026

Después de unas risas más, Flor mencionó que estaba dando contenido, aunque estaba bastante avergonzada y se tapaba el rostro. “Caíste con mucho estilo, sexi”, le dijo Wendy y Flor replicó “los tacos no son lo mío”, en referencia a los zapatos de tacón que llevaba.

El momento provocó diversas reacciones en redes sociales y es que mientras que algunos consideran que la artista es agradable, otros cuestionaron si el accidente pudo estar premeditado. Te dejamos algunos comentarios:

"Otro revelado que empieza con el pie izquierdo, ya van 2“.

"La caída fue fingida pero debemos aceptar que la chica es agradable“.

"Dios Florencia yo te amo. Todo bien haces. Hasta caes con gracia“.

“Eso es de buena suerte“.

"Ya vi el vídeo 10 veces y me sigo riendo“.

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