El General Cifuentes, personaje de El Señor de los Cielos

La décima temporada de El Señor de los Cielos continúa causando furor en redes sociales, pues en esta ocasión Aurelio Casillas regresa para proteger su legado. sin embargo, la aparición del protagonista también viene con un personaje que rápidamente se ganó el rechazo de los fans: el General Cifuentes.

Este agente es el antagonista del poderoso narcotraficante y es interpretado por el actor Roberto Sosa, quien ha sido odiado por muchos seguidores de la serie. Descubre quién es este alto mando militar.

¿Quién es el General Cifuentes, el nuevo enemigo en El Señor de los Cielos 10?

El General Cifuentes es presentado en El Señor de los Cielos 10 como un alto mando militar con fuertes vínculos en el poder político y en el mundo del narcotráfico. Se caracteriza por tener un carácter autoritario y no temer a recurrir a estrategias despiadadas.

Este personaje fue quien secuestró a Rutila, lo que lo convierte en un enemigo para Aurelio Casillas, pues hizo hasta lo imposible por proteger a su hija.

Según Telemundo, a lo largo de esta temporada, el General Cifuentes se muestra como un hombre calculador, dispuesto a usar la fuerza y la manipulación para mantener su influencia. Su llegada marca un nuevo conflicto en la trama, donde el poder militar se enfrenta al poder del narco, sin embargo, Cifuentes tiene muchos secretos, siendo la cara de la corrupción.

¿Quién es Roberto Sosa, quien interpreta al General Cifuentes en El Señor de los Cielos?

Roberto Sosa da vida al General Cifuentes en El Señor de los Cielos. Nació en Ciudad de México en 1970, por lo que actualmente tiene 56 años.

Es un actor mexicano que tiene más de tres décadas de carrera en cine, televisión y teatro. Es egresado de la carrera de actuación del Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París, Francia, y de la Escuela Nacional de Circo de Annie Fratellini, también en París.

Roberto Sosa ha participado en producciones como El crimen del padre Amaro (2002), La ley de Herodes (1999) y múltiples telenovelas y series.

El histrión ganó el Ariel de Plata al Mejor Actor en 1989 por Lola y en 1996 por De muerte natural.

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