Muere el actor Gerardo Taracena a los 55 años, conocido por Apocalypto y Narcos

El actor mexicano Gerardo Taracena, conocido por su papeles en películas como Apocalypto y la serie de televisión Narcos, falleció a los 55 años, informó este 31 de enero la Asociación Nacional de Actores (Anda).

El sindicato del gremio actoral lamentó “profundamente” el deceso del histrión. “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, expresó a través de la red social X.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS: Celebra cinco décadas de trayectoria Mariah Carey es homenajeada como Persona del Año de MusiCares

cehr