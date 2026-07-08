El Señor de los Cielos llega a su fin en las próximas semanas. La historia de Aurelio Casillas, que inició en 2014 y encantó al público hispano, estrenó su décima y última temporada este 7 de julio con un capítulo lleno de intriga y conflicto.
La producción de Telemundo se centra en esta entrega en el regreso del ambicioso narcotraficante, por lo que los fans de la serie esperan con ansias saber cuándo y a qué hora se estrenarán los episodios; en La Razón de México te contamos.
El Señor de los Cielos 10: ¿Dónde ver y cada cuándo se estrena capítulo?
El Señor de los Cielos temporada 10 se estrenó el martes 7 de julio. La serie podrá verse en línea a través de la plataforma de Prime Video, donde debes tener una suscripción activa, y en la aplicación de Telemundo, de acuerdo con información oficial de la televisora.
Alejandra Ambrosi domina la pantalla desde el lado oscuro
En Estados Unidos la serie podrá verse también en Peacock.
Los capítulos se estrenan de lunes a viernes en horario estelar. Cada episodio nuevo se transmite diariamente, siguiendo el formato clásico de las super series de Telemundo.
Los horarios varían según el lugar en el que te encuentres:
- 9:00 pm (hora del centro de México)
- 8:00 pm (hora del este en EU)
Elenco de El Señor de los Cielos 10
Los actores y actrices que podremos ver en la pantalla en esta última temporada de la serie son:
- Rafael Amaya como Aurelio Casillas
- Carmen Aub como Rutila Casillas
- Isabella Castillo como Diana Ahumada
- Roberto Sosa
- Maricela González
- Robinson Díaz
- Sandra Echeverría
- Ximena González-Rubio
- Leonardo Álvarez
- Denia Agalianu
- Carlos Corona
- Estefanía Hinojosa
- José Sedek
- Elsy Reyes
- Plutarco Haza
- Wendy de los Cobos
- José Dammert
- David Ponce
- Fernando Banda
- Alejandro Félix
- Alejandro Navarrete
- Roberto Valdez
- Nicolás Haza
- Aleida Núñez
- Michel Chauvet
- Carla Carrillo
- Marco Tostado
- Roberta Burns
- Daniel Martínez Campos
- Gabriel Nuncio
Tráiler de El Señor de los Cielos 10:
Puedes leer:
- Muere Xavier del Valle, actor de El Señor de los Cielos; ¿quién era y de qué falleció?
- ‘Canelo’ Álvarez, acusado de acosar a famosa actriz de “El Señor de los Cielos”; ella ventila sus mensajes
- La Reina del Sur temporada 4: Elenco, fecha de estreno y de qué trata
- Millie Bobby Brown y David Harbour alistan nueva serie juntos, ¿de qué se trata?