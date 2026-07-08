El Señor de los Cielos llega a su fin en las próximas semanas. La historia de Aurelio Casillas, que inició en 2014 y encantó al público hispano, estrenó su décima y última temporada este 7 de julio con un capítulo lleno de intriga y conflicto.

La producción de Telemundo se centra en esta entrega en el regreso del ambicioso narcotraficante, por lo que los fans de la serie esperan con ansias saber cuándo y a qué hora se estrenarán los episodios; en La Razón de México te contamos.

El Señor de los Cielos 10: ¿Dónde ver y cada cuándo se estrena capítulo?

El Señor de los Cielos temporada 10 se estrenó el martes 7 de julio. La serie podrá verse en línea a través de la plataforma de Prime Video, donde debes tener una suscripción activa, y en la aplicación de Telemundo, de acuerdo con información oficial de la televisora.

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En Estados Unidos la serie podrá verse también en Peacock.

Los capítulos se estrenan de lunes a viernes en horario estelar. Cada episodio nuevo se transmite diariamente, siguiendo el formato clásico de las super series de Telemundo.

Los horarios varían según el lugar en el que te encuentres:

9:00 pm (hora del centro de México)

8:00 pm (hora del este en EU)

Elenco de El Señor de los Cielos 10

Los actores y actrices que podremos ver en la pantalla en esta última temporada de la serie son:

Rafael Amaya como Aurelio Casillas

Carmen Aub como Rutila Casillas

Isabella Castillo como Diana Ahumada

Roberto Sosa

Maricela González

Robinson Díaz

Sandra Echeverría

Ximena González-Rubio

Leonardo Álvarez

Denia Agalianu

Carlos Corona

Estefanía Hinojosa

José Sedek

Elsy Reyes

Plutarco Haza

Wendy de los Cobos

José Dammert

David Ponce

Fernando Banda

Alejandro Félix

Alejandro Navarrete

Roberto Valdez

Nicolás Haza

Aleida Núñez

Michel Chauvet

Carla Carrillo

Marco Tostado

Roberta Burns

Daniel Martínez Campos

Gabriel Nuncio

Tráiler de El Señor de los Cielos 10:

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