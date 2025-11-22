Muere Xavier del Valle, actor de El Señor de los Cielos; ¿quién era y de qué falleció?

Muere Xavier del Valle, actor de El Señor de los Cielos

Xavier del Valle, actor conocido por su participación en El Señor de los Cielos, falleció. La noticia se confirmó ayer y sus compañeros de la industria y seguidores no tardaron en expresar sorpresa y pesar por lo inesperado del suceso.

El intérprete mexicano será recordado por su amplia carrera en televisión mexicana y ser cercano a sus colegas.

Muere Xavier del Valle, actor de El Señor de los Cielos; ¿quién era?

Xavier del Valle, cuyo nombre completo era Luis Xavier del Valle Muñoz, fue un actor mexicano conocido por tener una sólida trayectoria en televisión y teatro. Se sabe que nació en México y desde joven mostró interés por la actuación, lo que lo llevó a integrarse en producciones relevantes dentro de la industria nacional.

Su carrera artística se caracterizó por la versatilidad y la capacidad de adaptarse a distintos géneros, desde el drama hasta la acción.

En redes sociales sus colegas lo describen como un hombre cercano a ellos y comprometido con el oficio de la actuación. Del mismo modo, Xavier del Valle formó parte activa de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), donde se destacó por su participación constante y su apoyo a la comunidad artística.

Su trayectoria televisiva incluyó papeles en series y telenovelas muy populares, donde alcanzó notoriedad entre el público. También participó en producciones como Infames, Ahora que no estás, Señora Acero, Capadocia y Un día cualquiera, consolidando su presencia en la pantalla chica.

La participación de Xavier del Valle en El Señor de los Cielos lo hizo muy reconocido dentro del público de Telemundo. Los seguidores de esta producción expresaron su pesar ante la pérdida del actor mexicano, a quien recordarán por las emocionales interpretaciones que regaló al mundo.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó que Xavier del Valle murió el 21 de noviembre.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Luis Xavier del Valle Muñoz, miembro activo de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz“, expresó la organización.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Luis Xavier del Valle Muñoz, miembro activo de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz. pic.twitter.com/H44U4d5eYQ — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 21, 2025

¿De qué falleció Xavier del Valle de El Señor de los Cielos?

La causa de muerte de Xavier del Valle, actor de El Señor de los Cielos, no ha sido revelada públicamente hasta el momento.

Las asociaciones ANDI y ANDA confirmaron su fallecimiento el pasado 21 de noviembre, pero en sus comunicados únicamente expresaron condolencias y destacaron su trayectoria, sin dar detalles sobre el motivo de muerte.