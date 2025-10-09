La serie Dinastía Casillas se estrenó esta semana y ha causado gran impacto en el público latino. Se trata de un spin-off que da continuidad a la historia de Aurelio Casillas, protagonista de El Señor de los Cielos.

Esta serie marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo de la famosa serie de televisión inspirada en la vida de Amado Carrillo. Aunque incorpora personajes inéditos, también traerá de vuelta a algunos de los más queridos por los seguidores de la saga.

Conoce cómo puedes disfrutar de la serie y de qué trata.

¿De qué trata la serie Dinastía Casillas?

Tras la misteriosa desaparición de Aurelio Casillas, el patriarca del imperio, sus hijos, especialmente Ismael Casillas, toman lugar en el mando del clan con el objetivo de recuperar el legado familiar.

A él se une también Diana Casillas, su prima, quien colabora en la tarea de rescatar tanto a Aurelio como a Rutila. Pero rescatarlos no será lo único pues, al mismo tiempo, deberán enfrentarse a traiciones internas, enemigos que buscan apoderarse del cártel, y surgirán alianzas inesperadas que pondrán en riesgo su estabilidad como clan.

¿Dónde ver Dinastía Casillas, la serie spin-off de El Señor de los Cielos?

Te compartimos algunas opciones para ver los capítulos de la serie Dinastía Casillas:

Sitio web oficial de Telemundo : Después de la emisión en televisión de los capítulos, estos se suben a la web oficial para que estén disponibles por streaming .

App de Telemundo (disponible en iOS y Android) : con esta opción puedes descargar los episodios de gratuita para disfrutar la serie sin acceso a Internet. Además, te permite ver episodios completos al terminar su emisión en TV.

Dispositivos compatibles o Smart TV: Puedes usar Roku, Fire TV, Apple TV, televisiones Samsung compatibles o consolas como Xbox para acceder al contenido.

Toma en cuenta que, lamentablemente, los capítulos de Dinastía Casillas en la web de Telemundo no pueden verse fuera de Estados Unidos por el momento. Sin embargo, si cuentas con un sistema Peacock, es posible que puedas ingresar a la señal y disfrutar de la serie.

Del mismo modo, algunos fans del spin-off de El Señor de los Cielos suelen compartir resúmenes o videos breves de los episodios de la serie de Telemundo en plataformas como YouTube o TikTok.

🎬 ¿Te lo perdiste? Si no viste AYER el gran ESTRENO de DINASTÍA CASILLAS ... ¡no te preocupes! 🔥 Aquí te damos un AVANCE exclusivo de lo que verás ESTA NOCHE. #DinastiaCasillas a las 8pm y luego Noticiero #TelemundoHouston a las 10pm. pic.twitter.com/77E73pUl4j — Telemundo Houston (@TelemundoHou) October 9, 2025

¿Cuándo y a qué hora se estrenan los capítulos de la serie?

Los episodios de la serie se transmiten, de lunes a viernes, por primera vez a través de Telemundo a las 9:00 pm (hora del Este) / 8:00 pm (hora del Centro) en Estados Unidos.

En México, y otros países de América Latina, el horario principal de emisión es a las 7:00 pm, horario del centro del país. Dinastía Casillas cuenta con un total de 92 capítulos, según datos de Telemundo.