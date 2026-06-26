Millie Bobby Brown y David Harbour alistan nueva serie juntos, ¿de qué se trata?

Luego de conquistar al público como Eleven y Jim Hopper en Stranger Things, Millie Bobby Brown y David Harbour se preparan para un nuevo reto.

Netflix anunció este viernes que ambos protagonizarán una serie de espionaje, donde retomarán la dinámica de padre e hija que los convirtió en una de las duplas más queridas de la televisión de los últimos años.

Descubre de qué se trata este nuevo proyecto y cuándo podremos ver a los actores juntos en la pantalla otra vez.

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Millie Bobby Brown y David Harbour alistan serie donde volverán a ser familia, ¿de qué se trata?

Millie Bobby Brown y David Harbour conquistarán la pantalla con una nueva historia en donde volverán a ser familia. Se trata de una producción de Netflix, aún sin título oficial, que fue anunciado como un thriller de espionaje inspirado en la novela A Spy in the Blood de Paul Warner.

La historia sigue a Matt Wolfe (David Harbour), un exagente del FBI caído en desgracia que debe regresar al mundo del espionaje cuando su hija, con quien está distanciado, Rebecca (Millie Bobby Brown), desaparece durante una misión.

Millie Bobby Brown and David Harbour are reuniting as father and daughter in an all-new series! From Adolescence co-creator Jack Thorne and A24.



A disgraced FBI agent is forced back into the field when his estranged daughter, who followed in his footsteps, vanishes on a… pic.twitter.com/7vqhL6Zm3J — Netflix (@netflix) June 26, 2026

El proyecto contará con la creación y guion de Jack Thorne, responsable de Adolescencia y la saga Enola Holmes, y será producido por A24 junto a Cut To.

Netflix destacó que la trama combinará acción, suspenso y una fuerte carga emocional centrada en la relación entre padre e hija, por lo que la química entre Millie Bobby Brown y David Harbour queda perfecta para este proyecto.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Millie Bobby Brown y David Harbour?

La plataforma Netflix no ha revelado la fecha de estreno de la serie de Millie Bobby Brown y David Harbour, pero se espera que el rodaje comience en los próximos meses.

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