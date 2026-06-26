La última locura de Jackass y nos vamos

DESPUÉS de 26 años convirtiendo el dolor físico en una divertida y algo sádica forma de entretenimiento global, y dejando claro que la humillación pública puede volverte famoso, el arriesgado y muchas veces estúpido equipo de Jackass se despide con orgullo en una nueva película que, además de presentar sus últimos actos, incluye una cuidada selección de algunos de sus momentos más recordados junto a escenas inéditas con atrevidas locuras que por diversas razones no se les permitió mostrar públicamente en en pasadas entregas.
Llevado como un viaje lleno de nostalgia para los miembros originales Johnny Knoxville, Chris Pontius, Steve-O, Preston Lacy, Wee-Man, Dave England y Danger Ehren, al igual que para quienes pasamos varias tardes viendo su programa en MTV durante nuestra adolescencia, somos testigos de las acrobacias y bromas finales en pantalla de un grupo de ahora señores que ríen sin parar al hacer lo que más les gusta, mientras por primera vez se abren realmente al hablar de cómo se sienten luego de tantos golpes y muchas lesiones que han sido producto de su gusto por entretener a otros aventureros como ellos.
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Jackass: La última y nos vamos, que se estrenó ayer en cines, inicia con una elaborada secuencia que desde un principio nos deja más que claro el dolor físico que estamos por presenciar entre lenguas electrocutadas, fuertes golpes de distintos tipos, sujetos siendo aplastados entre cactus y otras torturas que te hacen reír, ya sea por ansiedad al ver sus efectos en cuerpos humanos o porque, aceptémoslo, a veces el dolor físico ajeno puede ser algo muy divertido de observar. Por cierto, es probable que al ver la secuencia algunos recuerden el icónico video noventero de la canción “Virtual Insanity” de Jamiroquai.
Lo que sigue es una amplia y original variedad de nuevas maneras de hacer sufrir al elenco, porque en esta ocasión vaya que se superó a sí misma la producción liderada por Jeff Tremaine, uno de los creadores de la serie. Si son fuertes de espíritu, corazón y estómago, no tendrán problema en ver las escenas con caídas de grandes alturas, sustos intensos mientras la luz está apagada, gente electrocutada, procedimientos médicos hechos de forma arriesgada, embestidas de toros, falsos intentos de secuestro, algo de vómito, desnudos masculinos, uso inapropiado de armas de fuego y mucha popó.
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Pero no todo es hacer locuras para reír a carcajadas, ya que también hay momentos emotivos que funcionan como homenaje a miembros del equipo que han fallecido y a otros que no aparecen en esta cinta, pero fueron parte fundamental para el éxito de la franquicia. Es curioso cómo el ver a un grupo de tipos haciendo tonterías y poniendo su salud en riesgo nos puede hacer reflexionar sobre nuestras propias vidas y las cosas locas que hemos hecho o que hemos evitado hacer, al menos entre los fans más viejos, quienes estamos entre los 30 y 46 años de edad.
La cereza de este pastel es ver por primera vez escenas grabadas hace más de 26 años para la temporada inicial.