Me enamoré de un granjero y papá soltero

En Me enamoré de un granjero y papá soltero Natalia es casada a la fuerza con Leonardo, un granjero viudo que cría a su hija muda, Lily.

Al llegar a la casa de este hombre, Natalia enfrenta rechazo tanto de la niña como de la vecina, quien parece protegerla. Sin embargo, pronto descubre que esa vecina en realidad abusa de Lily.

Pero la relación entre Natalia y la pequeña cambia cuando, en un momento de peligro, Lily habla por primera vez para salvarla. Ese instante marca el inicio de un vínculo profundo entre ambas.

Con el tiempo, Natalia comienza a sentirse parte de la familia, pero nuevos problemas surgen pues Lily es acosada en la escuela y Natalia se ve atrapada entre los conflictos de su antigua familia y los de su nueva vida en el campo.

A pesar de las dificultades, Natalia promete defender el amor y la unión que ha construido con esfuerzo, protegiendo a Leonardo y a Lily como su verdadero hogar.

Me enamoré de un granjero y papá soltero ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Me enamoré de un granjero y papá soltero: ¿Dónde ver la serie?

Me enamoré de un granjero y papá soltero es una serie que forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

La historia fue creada originalmente en español, pero para mayor accesibilidad la historia incluye subtítulos.

Para disfrutar de los 83 episodios que conforman la historia de romance e intriga es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente los primeros 10 capítulos.

Otra opción es TikTok, donde usuarios suelen compartir resúmenes y fragmentos de las series. Puedes buscar en el perfil kzdysw8.

Puedes leer: