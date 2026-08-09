En Me enamoré de un granjero y papá soltero Natalia es casada a la fuerza con Leonardo, un granjero viudo que cría a su hija muda, Lily.
Al llegar a la casa de este hombre, Natalia enfrenta rechazo tanto de la niña como de la vecina, quien parece protegerla. Sin embargo, pronto descubre que esa vecina en realidad abusa de Lily.
Pero la relación entre Natalia y la pequeña cambia cuando, en un momento de peligro, Lily habla por primera vez para salvarla. Ese instante marca el inicio de un vínculo profundo entre ambas.
Con el tiempo, Natalia comienza a sentirse parte de la familia, pero nuevos problemas surgen pues Lily es acosada en la escuela y Natalia se ve atrapada entre los conflictos de su antigua familia y los de su nueva vida en el campo.
A pesar de las dificultades, Natalia promete defender el amor y la unión que ha construido con esfuerzo, protegiendo a Leonardo y a Lily como su verdadero hogar.
Me enamoré de un granjero y papá soltero: ¿Dónde ver la serie?
Me enamoré de un granjero y papá soltero es una serie que forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.
La historia fue creada originalmente en español, pero para mayor accesibilidad la historia incluye subtítulos.
Para disfrutar de los 83 episodios que conforman la historia de romance e intriga es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente los primeros 10 capítulos.
Otra opción es TikTok, donde usuarios suelen compartir resúmenes y fragmentos de las series. Puedes buscar en el perfil kzdysw8.
Puedes leer:
- El CEO con visión de rayos X: Después de que su novia lo abandona, Eric, joven CEO de una marca de lujo, descubre que nació con visión de rayos X. Al principio duda de sus poderes, pero pronto entiende que puede usarlos para enfrentar a quienes abusan de su influencia. Con una nueva confianza, Eric se convierte en un inesperado héroe juvenil cuando expone los secretos de los malos.
- El regreso de la novia despreciada: Sigue la historia de Claudia, quien hace diez años, fue víctima de las artimañas de su hermana y se acostó con un desconocido la noche antes de su boda. Su padre la expulsó de casa y tuvo que huir lejos. Diez años después, regresa con su hijo de nueve años y se reencuentra con aquel desconocido: Esteban Sotomayor, un magnate mediático que, para su sorpresa, resulta ser el padre biológico del niño.
- Encontré a mi papá en la obra: Sigue la historia de Tristen Bolton, quien era un albañil en bancarrota a quien todos se burlaban… hasta que, de repente, la hija de su jefa multimillonaria, la CEO Gisele Duvall, lo señaló con el dedo y lo llamó papi. Un collar que hacía juego reveló la verdad que Gisele había estado buscando durante seis años: Tristen podía ser el padre de su pequeña niña.