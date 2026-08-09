Los rumores en redes sociales señalan la posible llegada de dos nuevos habitantes a La Casa de los Famosos México 2026, a dos semanas de comenzar el reality, algo nunca antes visto.

¿Quién entra a La Casa de los Famosos México hoy 9 de agosto?

Durante una conversación entre los concursantes, se mencionó que dos personas se unirían a La Casa de los Famosos México 2026, pero usuarios aseguran que las cámaras cambiaron rápidamente, lo que generó aún más intriga.

En plataformas digitales, los nombres que más suenan son los de Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, y Alex Bisogno, hermano del conductor Daniel Bisogno.

Adriano Zendejas es un actor y creador de contenido de 30 años que ha participado en diversas producciones juveniles y se ha ganado popularidad en redes sociales. También es conocido por ser hermano de la actriz Samadhi Zendejas. Actualmente tiene 2.9 millones de seguidores en Instagram.

Adriano Zendejas ‘Shifu’ ı Foto: IG @adrianozendejas32

Por su parte, Alex Bisogno, de 48 años, es hermano del polémico conductor Daniel Bisogno. Es recordado por haber sido conductor de Al Extremo, programa de televisión de TV Azteca. Ahora trabaja en Simi Televisión.

Actualmente tiene 183 mil seguidores en Instagram.

Alex Bisogno ı Foto: IG: @alexbbisogno

La expectativa de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2026 es alta, pues la producción no ha confirmado oficialmente los nombres ni si es real que se integrarán dos nuevos habitantes al reality, pero los comentarios en redes apuntan a que este domingo podría darse la sorpresa.

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