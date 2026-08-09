La participación de Fede Vigevani como habitante infiltrado en La Casa de los Famosos México continúa despertado gran curiosidad entre los seguidores del reality.

Desde su ingreso, la dinámica del uruguayo ha sido distinta a la de los demás participantes, lo que ha generado preguntas sobre cuándo y cómo será eliminado. Los fans de LCDLF se cuestionan si su salida seguirá el mismo proceso de nominación y votación que el resto de los concursantes o si se tratará de una dinámica especial diseñada por la producción.

Además, el youtuber ha soltado algunos comentarios durante los últimos días que hacen sospechar que este domingo podría abandonar el programa. Te contamos lo que se sabe.

¿Fede Vigevani se va de La Casa de los Famosos México este domingo 9 de agosto?

Según se especula en redes sociales, Fede Vigevani podría abandonar la casa este domingo 10 de agosto, en una gala especial que marcaría el fin de su papel como infiltrado en La Casa de los Famosos México.

Durante la fiesta temática del viernes, el creador de contenido dejó ver que su estancia estaba por concluir. “Y estoy un poco triste porque en un tiempito me voy. Me voy de la casa y se va a extrañar mucho, pero bueno, así estuvo desde el comienzo”, dijo el famoso a las cámaras del baño.

“Estoy un poco triste porque en un tiempito me voy de la casa, y se va a extrañar mucho, pero bueno” 😭 — Fede Vigevani anuncia lo que ya se especula, su permanencia como infiltrado se acaba dentro de poco#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qYGNGBbFaN — nacho con O (@NachoConO) August 8, 2026

Además, Fede Vigevani tiene programado un show en Lima, Perú, en septiembre, por lo que su salida sería inminente. Sin embargo, la producción mantiene el misterio sobre la dinámica y la fecha exacta de su salida.

¿Quiénes son los habitantes que se mantienen hasta ahora en La Casa de los Famosos México 2026?

El domingo 2 de agosto La Casa de los Famosos vivió su primera eliminación; Mariana Ochoa, cantante y exintegrante de OV7, fue la persona menos votada por el público y salió del reality tras una semana de convivencia.

Actualmente hay 17 habitantes en el programa:

Yanet García

Yahir

Flor Vigna

Moisés Peñaloza

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Gema Garoa

Memo Schutz

Masad Altamimi

Luis Chaparro

Brianda Deyanara

Ximena Herrera

Ernesto Laguardia

Arantza Ruiz

Karina Torres

Fede Vigevani (infiltrado)

Aldo Rendón

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