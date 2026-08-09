¿Qué le pasó a Lindsay Clancy? El caso de la mujer que mató a sus tres hijos

El caso de Lindsay Clancy es uno de los más sonados en redes sociales, mientras que el juicio por el asesinato de sus tres hijos avanza y genera mucha especulación en torno a qué le pasó a la mujer a su esposo, Patrick Clancy.

El caso ha generado un gran ola de críticas sobre el sistema de salud mental en Estados Unidos, pues señalan como la mujer trató de conseguir ayuda en más de una ocasión por parte de especialistas que se limitaron a atenderla sin revisarla apropiadamente.

¿Puede una enfermedad mental llevar a una madre a desvivir a sus propios hijos? En enero de 2023, Lindsay Clancy desvivió a sus tres hijos e intentó hacer lo mismo consigo misma.

Más de 3 años después, el juicio no discute si lo hizo (ella lo admite), sino si actuó bajo una grave… pic.twitter.com/RTobHuKQg0 — Alejandra (@AlejandraM78461) August 4, 2026

Asimismo, muchos muestran sospechas frente al ahora ex esposo de Lindsay Clancy, Patrick, quien a los pocos muertes del asesinato de sus hijos se mudó a Nueva York y rehízo su vida con una mujer con quien ya está casado y a la espera de un bebé.

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¿Qué le pasó a Lindsay Clancy?

En enero de 2023, lo que parecía un día normal en la vida de los Clancy se transformó cuando Patrick Clancy salió de la casa por comida y medicamentos, tiempo en el que Lindsay habría asesinado a sus tres hijos en el sótano para después tratar de suicidarse con diversos métodos antes de lanzarse por la ventana de su habitación.

Según contó el esposo, cuando regresó a casa y notó el silencio, fue a buscar a su esposa y la encontró en el patio trasero con heridas severas y una bajísima temperatura corporal. Tras llamar a emergencias, el sujeto encontró a sus dos hijos mayores muertos (Cora de 5 y Dawson de 3) y al menor de ellos, un bebé de 8 meses llamado Callan, al borde de la muerte.

Inside Lindsay Clancy's home:

Disturbing photos show scene of unimaginable horror... as new family is forced to unlock basement doors to show jury where mom killed children pic.twitter.com/nUZRtcYrpu — Simo Saadi (@Simo7809957085) July 31, 2026

El bebé falleció con los servicios de emergencia y Lindsay fue atendida y quedó parapléjica. Ahora, a tres años del crimen, ella admite haber asesinado a sus hijos, pero en el juicio busca determinarse si lo hizo de manera premeditada o por una psicosis postparto.

El caso ganó notoriedad ya que la defensa asegura que Lindsay trató en varias ocasiones de conseguir ayuda profesional e incluso se trató de internar en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, los doctores habrían fallado al no pasado más de 20 minutos con ella para atenderla y recetarle todo tipo de antidepresivos, reguladores y anti ansiolíticos sin pedir estudios por ocho meses.

📌 LINDSAY CLANCY: LOOK AT THE MEDICATION TIMELINE.



When people discuss Lindsay’s mental state, I don’t think you can ignore just how many medication changes reportedly occurred while she was deteriorating.



🔷 Zoloft

🔷 Ativan / Benadryl

🔷 Trazodone

🔷 Prozac

🔷 Ambien /… pic.twitter.com/tPWrez9mVu — Kelly💚🌴 (@kelly_steffee) August 8, 2026

Ella aseguró haberle contado a su esposo sobre su ideación suicida y una voz que le decía que para quitarse la vida, primero tenía que asesinar a los niños. Por su parte, su esposo la acompañó en alguna ocasión al médico y la dejaba sola con los niños para ir a esquiar o de brunch con amigos.

Asimismo, han caído duras criticas sobre Patrick, pues desde la muerte de sus hijos ha ganado casi 2 millones de dólares a través de un GoFundMe y a un par de meses del crimen, rehizo su vida en Nueva York junto a otra mujer .

También señalan situaciones que según Internautas no coinciden con la historia de Patrick, como que su esposa fue capaz de decirle dónde estaban los niños cuando la encontró al borde de la muerte. Esto sin mencionar gestos que han hecho dudar al público sobre sus declaraciones en el jucio.

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