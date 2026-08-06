Zulma Lobato, una conocida figura de la televisión y el cine argentinos, fue encontrada viviendo en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina.

Autoridades municipales declararon que la artista estaba desorientada, por lo que le brindaron alojamiento y comida, mientras intentan localizar a alguno de sus familiares.

¿Quién es Zulma Lobato?

Zulma Lobato es una cantante, actriz y figura pública argentina, reconocida por su trayectoria artística y su visibilidad como mujer trans.

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Su nombre real es Zulma Nélida Dekleva y nació el 8 de diciembre de 1958 en Villa Ballester, Argentina. Adoptó su nombre artístico en homenaje a las artistas Zulma Faiad y Nélida Lobato.

¿Qué le pasó a Zulma Lobato? La encuentran en la calle y así luce actualmente

Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle en Paraná, Entre Ríos, el miércoles, cerca del Hospital San Martín. Funcionarios municipales recibieron avisos y al llegar constataron que no estaba “bien enfocada en tiempo y espacio”.

Ante su vulnerabilidad, el municipio activó el protocolo de asistencia y la trasladó a una residencia municipal, donde pasó la noche tranquila y se mostró amable.

Actualmente, Zulma Lobato permanece alojada allí mientras equipos interdisciplinarios buscan contactar a su familia o personas cercanas para acompañarla y definir su futuro.

Zulma Lobato en condición de calle en Paraná, Entre Rios. Me cuentan que deambulaba apenas con unas bolsas de consorcio con ropa y contó que pudo ingresar al hospital para bañarse y lavar algunas prendas. Está atendida por una organización que la está refugiando y tratando de… pic.twitter.com/csIkQdtuw0 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) August 6, 2026

Pero no es la única dificultad a la que se ha enfrentado la intérprete argentina. En 2020, Zulma Lobato denunció que un grupo de varones la asaltó, le pegó y la dejó tirada en el piso. La Asociación Mariposas Libres la acompañó, pues se habría tratado de un ataque por ser una persona trans, y le abrió una cuenta para donaciones.

💜Abrazamos a Zulma Lobato💜

Un grupo de varones la asaltó, le pegó y la dejó tirada en el piso. Otra muestra de odio hacia Zulma y toda la comunidad trans. La Asociación Mariposas Libres la está acompañando y le abrió una cuenta para donaciones. Acá ella misma lo cuenta 👇 pic.twitter.com/W7heYdtV3c — cosecha roja (@cosecharoja) July 29, 2020

Y en septiembre de 2024 fue entrevistada, donde declaró: “No llego a fin de mes. Estoy al borde del desalojo”.

Además, Zulma Lobato afirmó que, pese a tener una pensión, los 270 mil pesos argentinos mensuales (alrededor de 3 mil 98 MXN) que le depositaban eran insuficientes para mantener sus gastos de vivienda y alimentación.

Testimonio de Zulma Lobato: "Estoy al borde del desalojo"



En Argentina, las personas trans tienen un promedio de vida de 35 años. Quizás sea por eso, quizás sea parte de la transfobia estructural, pero de les jubilades trans no se habla.



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