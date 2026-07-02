Tras más de 20 años de haberse retirado de la televisión, la actriz argentina Sandra Ballesteros, recordada como la “femme fatale” de las ficciones de los noventa y dos mil, vuelve a despertar curiosidad.

Su vida actual, lejos de los reflectores, sorprende a quienes la admiraron en su época de mayor éxito. Descubre qué es lo que la hizo cambiar de opinión sobre la fama y alejarse para siempre de los reflectores.

¿Quién es Sandra Ballesteros?

Sandra Ballesteros es una actriz e intérprete argentina que alcanzó gran popularidad en la televisión argentina gracias a su participación en producciones como Gasoleros, Verano del 98 y Resistiré.

También brilló en el cine con El lado oscuro del corazón, donde reforzó su imagen de mujer fuerte y seductora. Su estilo y presencia escénica la convirtieron en un ícono de la pantalla chica, siendo reconocida como una de las actrices más destacadas de su generación en el país sudamericano.

Su última aparición fue Lalola (2007), una serie de ficción que protagonizaron Carla Peterson y Luciano Castro. Sandra Ballesteros tenía 46 años y dio vida a Vicky.

¿Qué le pasó a Sandra Ballesteros, la ‘femme fatale’ argentina?

Hoy, a sus 64 años, Sandra Ballesteros lleva una vida completamente distinta. Tras un viaje espiritual a la India, durante el rodaje de Lalola (2007), decidió instalarse en Villaguay, ubicado en la provincia Entre Ríos, cerca de la frontera entre Argentina y Uruguay.

Reportes indican que en dicha localidad administra la estación de servicio de su familia, es decir, una tienda y gasolinera por la que transitan los viajeros.

Su rutina está marcada por la tranquilidad y el contacto con la comunidad. Según medios locales, la actriz dirige un coro, organiza celebraciones religiosas y participa en grupos de oración. Además, de acuerdo con su cuenta de Instagram, se dedica a construir huertos y venderlos.

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