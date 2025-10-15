Wanda Nara y Maxi López tienen explosivo reencuentro en MasterChef Celebrity y se dicen de todo (VIDEO)

La modelo y empresaria Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López tuvieron un explosivo reencuentro en la nueva edición de la edición argentina de MasterChef Celebrity, el reality culinario en el que ella es la conductora y el exgoleador debutó como uno de los participantes del mismo.

“Maxi, viniste, te animaste”, le dijo Wanda Nara a su exesposo, quien le respondió “Me animé. Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba del 100”, al tiempo que reconoció ante el público que sentía nervios por estar ante las cámaras en esta nueva experiencia con la que fuera su esposa del 2008 al 2013.

El intercambio de palabras más tenso entre Wanda Nara y Maxi López llegó cuando ella le dijo “Mucho tiempo estuviste comiendo congelados. ¿Cocinas o no cocinas?”, a lo que el exgoleador le contestó con una indirecta al responder “”Estuve casado una vez y era todo congelado".

Wanda Nara responde a la indirecta de Maxi López

Wanda Nara reconoció que no sabía cocinar en la época en la que estuvo casada con Maxi López, pero que posteriormente aprendió un poco, a lo que el exgoleador le dio ánimos al aseverar que “Estás mejor que yo, seguro”, suavizando la indirecta que le había lanzado poco antes.

El intercambio de palabras entre ambos no terminó ahí y la conductora de MasterChef Celebrity le dijo que él se había encontrado con una mujer más bonita que ella, en alusión a Daniela Christiansson, actual pareja del exdeportista.

“Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”, señaló la modelo, a lo que Maxi López le contestó con naturalidad que ambos habían hecho cambios en sus vidas, esto en alusión a que ella se casó con el también exfutbolista Mauro Icardi, de quien actualmente está separada.

“A vos te fue mejor”, insistió Wanda Nara, a lo que Maxi López le respondió “Yo estoy contento, ¿vos?“ y ella culminó con un ”Yo estoy bárbara, acá trabajando”.

¿Cuántos hijos tuvieron Wanda Nara y Maxi López?

Maxi López y Wanda Nara estuvieron casados del 2008 al 2013, lapso en el que tuvieron tres hijos, cuyos nombres son Valentino, Constantino y Benedicto.

Después de separarse de Maxi López, Wanda Nara se juntó con Mauro Icardi, con quien procreó dos hijas llamadas Francesca e Isabella.

EVG