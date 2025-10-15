Canelo Álvarez y el plan que tiene para Guadalajara que podría ponerla como la mejor sede del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a poco menos de ocho meses de iniciar y todas las sedes siguen con los últimos detalles para estar listas en la justa mundialista, pero el ‘Canelo’ Álvarez tiene un plan para que Guadalajara sea una de las mejores ciudades para los aficionados durante la Copa del Mundo de la FIFA.

Con información de El Heraldo Deportes, el boxeador mexicano quiere ser inversionista en su ciudad natal para el Mundial del 2026. El jalisciense busca aportar recursos económicos para poder mejorar la movilidad de Guadalajara, además de que Saúl Álvarez ayudaría en los proyectos de conexión entre el aeropuerto, el Estadio AKRON y las zonas hoteleras.

Como bien se sabe, el pugilista azteca creó las tiendas de conveniencia ‘Upper’, las cuales están en todo Guadalajara y ofrecen precios más bajos que la competencia, así que esta ayuda para la capital jalisciense de cara al Mundial 2026 reafirmaría su compromiso con el estado que lo vio crecer.

TE RECOMENDAMOS: Grandes Ligas Toronto Blue Jays ganan con autoridad frente a Seattle Mariners para llevarse su primera victoria en la serie

¿Cuándo se volverá a subir al ring el Canelo Álvarez?

Después de perder el campeonato indiscutido de las 168 libras ante el estadounidense Terence Crawford, el ‘Canelo’ Álvarez sigue recibiendo pésimas noticias, ya que tendrá que ser operado del codo por una lesión.

Se tenía programado el regreso del pugilista mexicano al cuadrilátero para febrero del 2026, una fecha inusual para él, pero el final con su lesión en el codo, su regreso en busca de volver a ser el rey del peso supermediano tendrá que esperar un poco más de lo previsto.

Con información de Mike Coppinger de la revista especializada en boxeo The Ring, Saúl Álvarez tenía prevista su tercera pelea con Turki Al-Sheikh para febrero del siguiente año, pero las molestias en el codo tendrán que postergar su regreso al ring hasta el segundo o tercer trimestre del 2026.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Algunas selecciones, además de las anfitrionas, ya tienen su boleto para el Mundial 2026 y equipos como Cabo Verde realizarán su debut en una Copa del Mundo. La justa mundialista recibirá por primera vez a 48 selecciones que disputarán durante poco más de un mes el torneo más grande de futbol.

El torneo internacional está programado para iniciar el 11 de junio con la inauguración en el Estadio Azteca entre México y uno de sus rivales del Grupo A, además de que la Selección Mexicana conocerá a sus contrincantes el próximo 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo el sorteo en Washington.

La FIFA designó al MetLife Stadium, casa de los Jets y Giants de la NFL, como el recinto que albergará la final de la Copa del Mundo del 2026, que por primera vez tendrá un show de medio tiempo como ocurre en el Super Bowl.

DCO