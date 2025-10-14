Copa del Mundo 2026: Conoce a los clasificados AL MOMENTO al máximo torneo de la FIFA

Sudáfrica aseguró su pase a la Copa del Mundo del 2026 después de imponerse a Ruanda.

Sudáfrica se convirtió en la selección 23 en asegurar su participación en la Copa del Mundo del 2026, luego de que este martes goleó 3-0 a Ruanda en Mbombela para llegar a 18 unidades y acabar líder del Grupo C de las eliminatorias africanas hacia el magno evento de la FIFA del próximo año.

Thalente Mbatha, Oswin Appollis y Evidence Makgopa fueron los autores de las anotaciones con las que los Bafana Bafana lograron su quinta victoria en la eliminatoria después de 10 jornadas para conseguir su pase al Mundial del 2026, el cual será su primero desde su más reciente participación como anfitriones en la justa del 2010.

¿A cuántas Copas del Mundo ha ido Sudáfrica?

Sudáfrica ha disputado tres Mundiales hasta el momento, por lo que el del 2026 será el cuarto que juegue en su historia futbolística. El debut de los Bafana Bafana en la máxima cita del balompié fue en la edición de Francia 1998.

Cuatro años más tarde, los sudafricanos también clasificaron a Corea-Japón 2002 y su tercera y más reciente asistencia fue en calidad de locales en el 2010. En ninguna de sus tres participaciones en Copas del Mundo clasificó a la segunda ronda del certamen.

Todas las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026

México (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

Canadá (Anfitrión)

Japón-AFC

Irán-AFC

Uzbekistán-AFC

Corea del Sur-AFC

Jordania-AFC

Australia-AFC

Nueva Zelanda-OFC

Argentina-Conmebol

Brasil- Conmebol

Ecuador-Conmebol

Uruguay-Conmebol

Colombia-Conmebol

Paraguay-Conmebol

Marruecos-CAF

Túnez-CAF

Egipto-CAF

Argelia-CAF

Ghana-CAF

Cabo Verde-CAF

Sudáfrica-CAF

Qatar-AFC

Qatar también dice presente en la Copa del Mundo 2026

Qatar, anfitrión de la pasada edición de la Copa del Mundo, obtuvo su pase al Mundial del 2026 después de que derrotó 2-1 a su similar de Emiratos Árabes Unidos.

Será la segunda participación de los orientales en la máxima cita futbolística, en la que debutaron tras fungir en calidad de anfitriones en el 2022.

¿Cuántas selecciones africanas habrá en la Copa del Mundo del 2026?

Las eliminatorias africanas hacia el Mundial del 2026 tienen nueve cupos directos para el torneo del año entrante a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Podría unirse uno más si consigue su boleto vía uno de los repechajes intercontinentales. Es un incremento de casi el doble, pues hasta Qatar 2022 iban cinco selecciones africanas de manera directa.

Restan todavía por clasificar 24 equipos más a la Copa del Mundo del 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, cuando el Estadio MetLife reciba la gran final de la competencia.

