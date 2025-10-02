Ya es oficial: La FIFA presenta el Trionda el balón que se utilizará durante el Mundial 2026

Este es el balón que se utilizará durante la Copa del Mundo 2026.

La inauguración del Mundial 2026 cada vez está más cerca y conforme se avecina la fecha, la FIFA va revelando los pormenores del evento, en esta ocasión fue turno del Trionda, el balón que se utilizará durante todos los partidos de la Copa del Mundo.

La esférica tiene una base blanca y unos óvalos repartidos en el balón, los cuáles traen un símbolo representativo de cada país, para México eligieron el águila verde, para Canadá la hoja de maple roja y para Estados Unidos la estrella azul.

Hace unos días, el organismo dirigido por Gianni Infantino sorprendió a todos los aficionados del mundo proyectando todas las esféricas que se han utilizado en todas las ediciones de la Copa del Mundo en ‘The Sphere’, la esfera que se encuentra en Las Vegas, Nevada, dando a conocer que este 2 de octubre sería la fecha en la que revelarían la nueva pelota para el Mundial.

“¡El Balón Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26 ya está aquí y es una belleza!”, comentó Gianni Infantino. “Me complace y enorgullece presentar TRIONDA. Adidas ha creado otro balón icónico de la Copa Mundial de la FIFA, cuyo diseño representa la unidad y la pasión de los países anfitriones del próximo año: Canadá, México y Estados Unidos”.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

Las sedes están listas, las mascotas fueron reveladas, el balón oficial ya se dio a conocer; solo falta que se definan algunas selecciones más y se lleve a cabo el sorteo para tener todo listo para iniciar la edición 2026 de la Copa del Mundo.

La ciudad de Washington D.C. será la encargada de recibir a los directivos de los países participantes y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas es el venue elegido por la FIFA para llevar a cabo el sorteo del Mundial del 2026, donde México conocerá a sus tres rivales en la fase de grupos del torneo.

La Selección Mexicana se ubicará en el Grupo A de la competencia y será cabeza de sector por ser uno de los anfitriones del Mundial; además, podría enfrentarse ante selecciones como Uruguay, Colombia o Ecuador en la primera fase del torneo.

El arranque del Mundial 2026 cada vez está más cerca

El Mundial 2026 está a poco menos de un año de iniciar y, con cada Fecha FIFA que pasa, se van dando a conocer más selecciones invitadas al torneo internacional que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La inauguración de la Copa del Mundo del 2026 se llevará a cabo el 11 de junio en la mítica y renovada cancha del Estadio Azteca, recinto que será el primero en recibir tres partidos inaugurales de un Mundial.

Poco después de un mes, el 19 de julio del 2026, se llevará a cabo la gran final del torneo en la cancha del MetLife Stadium, lugar ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, donde también viviremos el primer show de medio tiempo de un Mundial.

DCO