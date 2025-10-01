¡Asombroso! La Esfera de Las Vegas da un adelanto de la presentación del balón del Mundial 2026 (VIDEO)

La Esfera de Las Vegas se iluminó con los balones mundialistas de México 1970 a Qatar 2022.

La espectacular Esfera de Las Vegas dio un asombroso adelanto de la presentación del balón con el que se jugará el Mundial del 2026, mismo que se dará a conocer este jueves 2 de octubre, pues se iluminó con todos los esféricos con los que se han llevado a cabo las anteriores ediciones del magno evento.

En sus redes sociales, la reconocida y gigante esfera de Las Vegas compartió un asombroso video en el que se ven proyectados todos y cada uno de los balones de las Copas del Mundo a partir de México 1970, edición a partir de la cual los mismos fueron fabricados por la marca Adidas.

Todos los esféricos aparecieron en el orden correcto desde el primer Mundial que se efectuó en México hace 55 años, pasando por las ediciones subsecuentes hasta llegar al que se usó en la justa de Qatar 2022, la primera que se desarrolló en un país de Oriente Medio.

¿Cómo se llaman los balones de los Mundiales?

Telstar fue el nombre que Adidas eligió para su primer balón mundialista, con el cual se llevaron a cabo los 32 encuentros de la edición de México 1970, en la que el Brasil de Pelé se alzó con el título tras imponerse 4-1 a Italia en la final.

El esférico de Alemania 1974 también se llamó Telstar, mientras que los de Argentina 1978 y España 1982 tuvieron Tango como nombre.

Azteca fue el nombre que llevó el de México 1986, al que le siguieron Etrusco (Italia 1990), Questra (Estados Unidos 1994) y Tricolore en Francia 1998, primer torneo mundialista que contó con la participación de 32 selecciones.

⚽🔥 ¡Solo 1 día para descubrir el balón que unirá al mundo!



Un balón que nos dará grandes jugadas, atajadas y golazos en la #CopaMundialDeLaFIFA2026 ™.#Somos26 #SomosMexicoCity #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YHFuAfUsfY — MexicoCity26 (@MexicoCity26) October 1, 2025

Posteriormente fueron los turnos de Fevernova (Corea-Japón 2002), +Teamgeist (Alemania 2006), Jabulani (Sudáfrica 2010), Brazuca (Brasil 2014), Telstar (Rusia 2018) y Al Rihla (Qatar 2022).

¿Cómo se llamará el balón del Mundial 2026?

De acuerdo con información del sitio Footyheadlines, el esférico con el que se celebrará el Mundial del 2026 se llamará Trionda, tri por los tres países sede (México, Estados Unidos y Canadá) y onda porque hace alusión a la ola.

Se trataría de un balón con base blanca y los colores rojo, verde y azul en representación de cada uno de los anfitriones. Con cuatro paneles, Trionda tendría una estructura similar a la del Brazuca que se utilizó en la edición de Brasil 2014.

EVG