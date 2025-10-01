¿Qué necesita México para avanzar en el Mundial Sub-20 después de los empates con Brasil y España?

Jugadores de la Selección Mexicana festejan un gol contra España en el Mundial Sub-20.

La Selección Mexicana empató contra Brasil y España en sus primeros dos juegos en el Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Chile, resultados que lo mantienen con posibilidades de clasificar a los octavos de final del torneo, para lo cual debe vencer a Marruecos en la tercera jornada del Grupo C.

Las igualadas ante la Verdeamarela y la Furia, ambas por idéntica pizarra de 2-2, dejan a los dirigidos por Eduardo Arce con dos unidades y con la necesidad de derrotar a los marroquíes para llegar a cinco puntos y así asegurar por lo menos ser uno de los mejores terceros lugares.

Empate en nuestro segundo juego en Chile 2025. ⌛️



No bajamos los brazos y buscaremos el pase en el último partido de fase de grupos 💪🏼.



https://t.co/aREzPzR45g 📰✍🏻

#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/EYjrMb66Kk — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 1, 2025

México puede incluso terminar segundo del Grupo C en caso de finalizar la primera fase con cinco puntos, por lo que la victoria sobre Marruecos es el único resultado posible para que el Tricolor no tenga que esperar combinaciones y tenga el control en sus manos en el Mundial Sub-20.

¿Cuándo es el partido entre México y Marruecos en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana medirá fuerzas ante Marruecos en la tercera y última jornada del Grupo C del Mundial Sub-20 con sede en Chile el próximo sábado 4 de octubre.

El encuentro entre el Tricolor y la escuadra africana se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde los dirigidos por Eduardo Arce jugarán por primera vez en dicha ciudad, pues los duelos contra Brasil y España se desarrollaron en la capital, Santiago.

El cotejo entre México y Marruecos comenzará a las 2 de la tarde tiempo del Centro de México, misma hora a la que arrancará el España vs Brasil, cuya sede será el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

#Sub20 | Aquí está el GOOOOOOL, baaaanda.😍🇲🇽



Tremendo lo de Gil Morita.



Octavo mexicano que marca doblete en Copa Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/FVasb5N8TY — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 1, 2025

México juega su primer Mundial Sub-20 tras una ausencia de seis años

La Selección Mexicana disputa su primera Copa del Mundo Sub-20 desde el 2019, cuando la competencia se celebró en Polonia, pues el Tricolor no logró su boleto a la edición de Argentina 2023.

México no tuvo un buen desempeño en Polonia 2019, pues se despidió de la justa con tres derrotas al sucumbir a manos de Italia (1-2), Japón (0-3) y Ecuador (0-1).

Diego Ramírez fue el director técnico de la Selección Mexicana en aquel Mundial que se llevó a cabo en tierras polacas, donde el Tricolor culminó en el lugar 21 entre 24 participantes.

EVG