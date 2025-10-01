Paris Saint-Germain derrota al Barcelona en Montjuic con un gol de Gonçalo Ramos en el último minuto

El Barcelona recibió al PSG para la Jornada 2 de la Champions League.

El Barcelona y el Paris Saint-Germain protagonizaron el partido de la Jornada 2 de la Champions League en la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic, donde el conjunto de Luis Enrique logró llevarse le victoria 2-1 gracias a un gol en el tiempo de compensación de Gonçalo Ramos.

Ferran Torres fue el encargado de poner en ventaja al Barcelona al minuto 19; el delantero español aprovechó una gran asistencia por parte de Marcus Rashford, quien dejó solo a su compañero, y ‘El Tiburón’ solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.

Dani Olmo probó fortuna al minuto 26 con un tiro de zurda fuera del área que fue desviado por la defensa parisina y terminó yéndose por la línea de meta, acción a la que le siguió otro intento del ariete inglés, Rashford, con la pierna izquierda al 28’ de tiempo corrido.

GOOOOOOL DEL BARCELONA🔴🔵



Error de Vitinha en la salida y Ferran Torres anota el primero del partido, tras una gran asistencia de Rashford. @FCBarcelona 1-0 @PSG_inside pic.twitter.com/EBcz146nsg — FOX (@somos_FOX) October 1, 2025

El partido se detuvo un momento al minuto 32 por una lesión de Nuno Mendes tras juego peligroso de Frenkie de Jong, quien detuvo al lateral portugués pasando el medio campo para que no se fuera solo contra el arco de Wojciech Szczęsny y el neerlandés fue amonestado por ese motivo.

Los dirigidos por Luis Enrique consiguieron la igualada en el tramo final de la primera parte, cuando al 38’ de juego apareció el joven Senny Mayulu con un disparo de zurda en el centro del área para vencer al arquero blaugrana luego de ser asistido por Nuno Mendes.

La parte complementaria fue muy pareja para ambos equipos, pues las jugadas de peligro se hacían presentes tanto en el arco de Szczęsny como en la cabaña de Lucas Chevalier, pero la más clara del segundo tiempo fue para los locales, cuando Dani Olmo tuvo la oportunidad de meter el segundo para el Barcelona frente al arco, pero el español terminó fallando frente al arco.

El PSG no quería quedarse con un solo punto y los cambios por parte de Luis Enrique dieron frutos, pues Kang-in Lee apareció desde la banda derecha del campo y disparó a puerta entre varias playeras blaugranas, sin embargo el balón terminó impactando en el poste derecho de Szczęsny y abandonando la cancha por la línea de meta.

Pero la jugada que les dio la victoria se dio desde el sector derecho, Achraf Hakimi recibió solo en la banda, condujo algunos metros y metió un balón al área del Barcelona que recibió solo Gonçalo Ramos, el delantero portugués no desaprovechó la oportunidad y mandó a guardar la esférica en el arco de Wojciech Szczęsny.

El siguiente partido del Barcelona en la Champions League será ante el Olympiacos, mientras que el Paris Saint-Germain se medirá contra el Bayer Leverkusen en la tercera fecha del torneo.

