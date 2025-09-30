Barcelona va por su primer triunfo sobre PSG en la UCL desde 2017

La Champions League tendrá a dos clubes históricos en sitios inéditos, está muy cerca de revivirse la rivalidad entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

José Mourinho regresa a Stamford Bridge, su hogar en dos etapas como entrenador de Chelsea, para su primer partido de la Liga de Campeones de Europa al mando de Benfica de Portugal.

En 71 ediciones de la Copa de Europa y la Champions League, el Real Madrid nunca había viajado tan lejos. Los 15 veces campeones se han trasladado a Kazajistán, donde jugará contra Kairat Almaty.

15 títulos de Champions League tiene el Real Madrid

En un choque de pesos pesados que siempre evocará recuerdos de la épica victoria 6-1 del Barça en marzo del 2017, para revertir la derrota 4-0 de la ida en París y avanzar a los cuartos de final. La última ocasión que derrotaron al PSG.

Ésa fue la última temporada del tridente de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar en el Barça. Después de esa temporada, Neymar pasó al PSG por un monto récord (dinero que el Barcelona invirtió en adquirir a Dembélé del Borussia Dortmund).

Menos recordado es que el PSG volvió para otro dos cruces en rondas eliminatorias y ganó 4-1 cada vez después de ir perdiendo para eliminar al Barça.

En 2021, Kylian Mbappé firmó un hat-trick en un partido de octavos de final jugado en un Camp Nou vacío debido a las restricciones de salud por la pandemia de Covid-19. En los cuartos de final en 2024, Kylian Mbappé facturó un doblete en un partido que se inclinó temprano por la madrugadora expulsión del zaguero azulgrana Ronald Araújo.

El partido destacado del miércoles tendrá al Barcelona en casa contra el vigente campeón PSG.

Lamine Yamal, el juvenil crack del Barcelona, parece estar en forma después de una lesión en la ingle para salir como titular en su primer partido desde que figuró en el segundo lugar por detrás de Ousmane Dembélé en la votación del Balón de Oro. El delantero francés no podrá actuar tras lesionarse con la Selección de Francia a inicios de este mes.

Mientras Dembélé se pierde el duelo en la ciudad donde jugó seis años antes de llegar a París, el entrenador del PSG, Luis Enrique, regresa al club que llevó a su primer título de Champions, en 2015.

“Será un partidazo, tal vez los dos mejores equipos del momento en Europa”, dijo David Villa, el exdelantero del Barcelona que ahora es comentarista de la plataforma DAZN para Estados Unidos.

Estuvieron muy cerca de medirse en la final de la pasada edición, pero el Barça sucumbió 7-6 ante el Inter de Milán en el marcador global de su cruce de semis.

“Todo el mundo esperaba una final entre ellos la pasada temporada”, indicó David Villa. “El destino nos ha deparado que se encuentren ahora”.

El duelo entre el Real Madrid y el Kairat Almaty, se trata del encuentro entre el número 151 y el uno del ranking de clubes de la UEFA el mismo día que el segundo Bayern Múnich viaja a Chipre para enfrentar a Pafos, el 91, y otro debutante en la competición.

El Tottenham ya estuvo dentro en el Círculo Ártico para enfrentar a Bodo/Glimt (imponiéndose en las semifinales de la Liga Europa) y regresa para el primer partido en casa del campeón noruego en la fase principal de la Liga de Campeones.

“Hemos cambiado un poco la hoja de ruta. El más listo es el que se adapta mejor”, dijo Xabi Alons, DT merengue.