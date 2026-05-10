¿Neymar Jr. llega a la Liga MX? Esto es lo que se sabe AL MOMENTO del arribo del brasileño al Atlas

Todo indica que un tremendo bombazo podría darse pronto en la Liga MX, pues Neymar Jr. fue ofrecido al Atlas, equipo que tendrá nuevos dueños en la próxima campaña, y José Miguel Bejos no vio con malos ojos la llegada del astro brasileño al conjunto de los Zorros.
“El representante de Neymar se acercó a los nuevos dueños del Atlas para ofrecerles a Neymar y Pepe Miguel Bejos, que es el nuevo dueño del equipo que va a tomar las riendas a partir de mañana que quede eliminado el rojinegro, dijo ‘pues no sería mala idea traer a Neymar’“, comentó Francisco González en la transmisión del Cruz Azul vs. Atlas.
La llegada de Neymar Jr. al Atlas catapultaría a la Liga MX en el mundo, pues podría llamar la atención de otras estrellas de talla internacional para que piensen en venir al futbol mexicano.
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Atlas quedó eliminado de la liguilla a manos del Cruz Azul
El Atlas logró meterse a la liguilla del Clausura 2026 en el sexto puesto de la tabla general tras vencer al América en la última jornada de la fase regular por la mínima diferencia y su rival en los cuartos de final fue el Cruz Azul.
En el partido de ida, estas dos escuadras nos regalaron un auténtico espectáculo que terminó con cinco goles y dos de ellos de penal. La vuelta no fue el cotejo esperado por la afición y la Máquina metió el único tanto del compromiso en el primer tiempo para dejar fuera a los Zorros.
Tras la eliminación, el Atlas cambiará de dueños y José Miguel Bejos tomará las riendas del club para la siguiente temporada y parece que está convencido de traer a Neymar Jr. a la Liga MX.
DCO